Скалодром «Неолит»

«Неолит» — один из крупнейших боулдеринговых скалодромов Санкт-Петербурга, который подойдет для новичков, профессионалов и, конечно, детей.

Здесь есть просторная зона разминки, комфортные душевые, раздевалка со шкафчиками для одежды и вещей. В зоне отдыха можно выпить чаю, воды, разогреть еду (есть микроволновка) или взять напиток в автомате.

Администратор поможет с необходимым снаряжением, если его нет, пополнит запасы магнезии (работает прокат). Также на стойке администратора можно купить лёгкий перекус (батончики и фрукты).

Пробное занятие, на котором новичков знакомят с разновидностями скалолазания, техникой безопасности и отвечают на вопросы об этом виде спорта, стоит 400 руб. В эту сумму включен вход на скалодром, тренировка с инструктором и прокат скальных туфель.

Для детей до 12 лет включительно стоимость абонемента продолжительностью 1 месяц зависит от количества занятий (от 3500 до 5900 руб.). Разовая тренировка в группе — 550-600 руб.

Для детей от 13 лет и взрослых стоимость абонементов в пределах 3900 — 7000 руб. Пробное занятие в группе — 600-700 руб.

Действие абонемента ровно месяц со дня оформления, но если его владелец заболел, уезжал в отпуск, получил травму (больше двух недель), он может предоставить соответствующие документы и действие абонемента на этот период будет заморожено.

Цена разового входа в зал на самостоятельную тренировку — 250-400 руб.

В школе скалолазания есть группы малышей от 4 лет. Для тренировок не нужно сложного снаряжения: достаточно легкой формы (майка, шорты) и скальных туфель, которые можно взять в аренду на скалодроме.