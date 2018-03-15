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СМИ: Актёр Мэтт Деймон переезжает в Австралию из-за Трампа
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СМИ: Актёр Мэтт Деймон переезжает в Австралию из-за Трампа 

RT на русском 15 марта 2018
Голливудский актёр Мэтт Деймон принял решение уехать вместе с семьёй в Австралию. Как сообщает Page Six со ссылкой на источник, одной из причин его решения стало то, что он устал от президента США Дональда Трампа.
По данным издания, он рассказал о причине смены страны проживания друзьям и коллегам в Голливуде.
Собеседник также добавил, что актёр не считает, что данный шаг повлияет на его работу в кино.
В ноябре 2016 года американский рэпер Снуп Догг заявил, что собирается переехать в Канаду из-за победы на президентских выборах в США Трампа.
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