СМИ: Актёр Мэтт Деймон переезжает в Австралию из-за Трампа

Голливудский актёр Мэтт Деймон принял решение уехать вместе с семьёй в Австралию. Как сообщает Page Six со ссылкой на источник, одной из причин его решения стало то, что он устал от президента США Дональда Трампа

По данным издания, он рассказал о причине смены страны проживания друзьям и коллегам в Голливуде.

Собеседник также добавил, что актёр не считает, что данный шаг повлияет на его работу в кино.

В ноябре 2016 года американский рэпер Снуп Догг заявил, что собирается переехать в Канаду из-за победы на президентских выборах в США Трампа.