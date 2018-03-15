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На поиски утонувшего в Суровикино школьника приехали волгоградские водолазы
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На поиски утонувшего в Суровикино школьника приехали волгоградские водолазы 

v1.ru 15 марта 2018
Фото: v1.ru
К поискам утонувшего в Суровикино мальчика подключились волгоградские водолазы. Спасатели Тракторного подразделения не только ныряли под воду, но и прощупывали льдины.
— Мы приехали на помощь своим коллегам, которые не могут нырять в ледяную воду из-за простуды, — рассказывает начальник подразделения Евгений Бурханов. — В такую погоду тело ребенка должно приподняться. Не исключено, что оно могло зацепиться за лед. Вчера мы прошли немаленький участок вниз по течению, но ничего не нашли. Очень сложно искать почти что вслепую — из-за расплывчатых показаний друга утонувшего ребенка водолазы никак не могут найти точного места трагедии.
Спасатели из Нижне-Чирского и Калачевского подразделений ищут тело провалившегося под лед суровикинца уже третью неделю. Ныряя в ледяную воду и проходя не меньше 200 метров за день, они успели порвать костюмы и слечь с простудой. По словам водолазов, поиски утонувшего мальчика продолжатся до оттепели.
Девятилетний ребенок не вернулся домой после прогулки со своим другом. По записям с камер видеонаблюдения полицейские восстановили путь мальчика, который вместе со своим приятелем пришел на берег реки Чир и провалился под лед. К сожалению, выбраться из смертельной полыньи смог лишь один ребенок. Не сумев помочь своему другу, он босиком убежал домой и рассказал о трагедии лишь после визита следователей.
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