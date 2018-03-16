Наши уродливые отраженья

Во Владимирской области, в одном из городков, воспитатели детского сада забыли на улице малыша. Трехлетний мальчонка 20 минут на 15-градусном морозе барабанил в окна и двери, но его так никто и не услышал. Пока жители соседнего дома не позвонили в учреждение и не сообщили, что на улице мерзнет мальчонка.

Откуда это стало известно? Некто заснял весь процесс на телефон. Снял безучастное видео. Вот мальчик в синей куртке стоит и стучит кулачком в дверь. Вот он же, в шапочке со смешным помпоном, бежит, перебирая маленькими ножками, к окну. Оно высоко, не достать. Но мальчик встает на носочки, стучит в стекло. Понимает — не слышно. Бежит к двери. 20 минут ребенок мечется по этому полутораметровому маршруту от двери к окну и обратно. Стучит. Наверное, испуган. Видимо, плачет. Съемка идет издалека, и в кадре виден лишь малыш где-то в углу экрана, бегающий туда и сюда. От окна к двери. Снова и снова.

И я не хочу говорить о воспитателях, которые не умеют считать. Которые так увлечены на прогулке чем-то, кроме детей, что могут не увидеть отсутствия одного из воспитанников. Может быть, пишут домой мужьям: «Купил ли ты сосиски?» или обсуждают вчерашнее свидание в кафе с подругой: «А я такая ему и говорю…» У них телефоны кнопками вросли в сердце, как ивы вросли корнями в песчаные берега, что у Измайловского пруда, что о них говорить…

Я хочу говорить о том, кто это видео снял. О том, кто 20 минут смотрел в окно, видел страшную трагедию одной совсем маленькой и беззащитной жизни и — не побежал помочь малышу. Не накинул куртку или и вовсе без нее, в домашних тапочках, не бросился к этим огромным дверям, не стучал в них кулаком и не кричал благим матом. Кто не схватил малыша на руки и не успокоил его, не согрел. О том «операторе» с железным сердцем.

«С нами тут происходит странное, как с реками по зиме. Вода сама себя превращает в камень. Застывает больно. У тех эта боль сильней, кто знает, где она возникает»*.

Это наша общая проблема. Наша большая беда. Мы — очевидцы, мы — свидетели, судьи и обличители. Мы — «облико морале» одной огромной страны. Мы потерялись за окулярами объективов своих смартфонов.

Вот, ошибся учитель на уроке вокала и слишком сильно открывает рот, когда смотрит выступление своего ученика — подсказывает. И мы снимаем исподтишка, постим в фейсбучек или вконтактик и ждем лайков.

Смешно ведь? Осуждаем окружающих, скрываясь за никнеймами и прочей дребеденью. Набираем обличающие комментарии и чувствуем себя вершителями судеб, впиваясь воспаленными глазами в голубые экраны компьютеров. «Вот я бы так» и «а ты бы эдак», и, если с нами не согласны, смело бросаемся в бой, размахивая в комментариях не аргументами, а нецензурной бранью, переходим на личности и ждем ответа, ежесекундно обновляя свой пост.

Эй. Стоп. Оглянитесь. Вот в дверь барабанит трехлетний малыш. На улице минус 15. Ему холодно и страшно. Бросьте телефон. Это видео не соберет вам лайков. Не спасет вашу душу. Только высосет ее напрочь.

С нами тут действительно происходит странное… И это странное — бессердечность. Мир кривых зеркал, спрятавшийся в соцсети, подменяет нас на наши уродливые отраженья.

* В колонке используется цитата из стихотворения поэтессы Светланы Лаврентьевой