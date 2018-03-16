Как могли бы выглядеть любимые персонажи мультфильмов

Как говорил в интервью режиссер «Тайны Коко» Ли Анкрич, любой мультфильм начинается с идеи. Это касается всего — от сценария и до внешнего вида персонажей. Иногда эскизы героев рисуются десятками, а иногда и сотнями. Ведь герой мультика должен хорошо смотреться на экране и полюбиться зрителю.

Предлагаем вашему вниманию концепт-арты любимых мультперсонажей. Как герои могли выглядеть и как выглядят в итоге.

Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»

Ведьма, «Белоснежка и семь гномов»

Аврора, «Спящая красавица»

Ариэль, «Русалочка»

Бэмби, «Бэмби»

Рапунцель, «Рапунцель»

Эльза, «Холодное сердце»

Дружок, «Хороший динозавр»

Бу, Майк Вазовски и Салливан, «Корпорация монстров»

Декан Терзалес, «Университет монстров»

Галактазар, «Монстры против пришельцев»

Иккинг, «Как приручить дракона»

Ник Уайлд и Джуди Хопс, «Зверополис»

А вот здесь вы можете посмотреть сверхреалистичные рисунки персонажей мультфильмов. И еще раз порадоваться, что герои выглядят именно так, как выглядят в мультиках.

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