Как могли бы выглядеть любимые персонажи мультфильмов 

Как говорил в интервью режиссер «Тайны Коко» Ли Анкрич, любой мультфильм начинается с идеи. Это касается всего — от сценария и до внешнего вида персонажей. Иногда эскизы героев рисуются десятками, а иногда и сотнями. Ведь герой мультика должен хорошо смотреться на экране и полюбиться зрителю.
Предлагаем вашему вниманию концепт-арты любимых мультперсонажей. Как герои могли выглядеть и как выглядят в итоге.
Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов»
Ведьма, «Белоснежка и семь гномов»
Аврора, «Спящая красавица»
Ариэль, «Русалочка»
Бэмби, «Бэмби»
Рапунцель, «Рапунцель»
Эльза, «Холодное сердце»
Дружок, «Хороший динозавр»
Бу, Майк Вазовски и Салливан, «Корпорация монстров»
Декан Терзалес, «Университет монстров»
Галактазар, «Монстры против пришельцев»
Иккинг, «Как приручить дракона»
Ник Уайлд и Джуди Хопс, «Зверополис»
А вот здесь вы можете посмотреть сверхреалистичные рисунки персонажей мультфильмов. И еще раз порадоваться, что герои выглядят именно так, как выглядят в мультиках.
Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».
Интересное по теме: Художники превратили ВАЛЛ-И, Немо и других мультгероев в людей Художник поменял пол героям любимых мультфильмов