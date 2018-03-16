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Монастырь Даньдоу — колыбель тибетского буддизма
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Монастырь Даньдоу — колыбель тибетского буддизма 

ИА Синьхуа 16 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Синин, 15 марта /Синьхуа/ — На горном утесе посреди яркого рельефа Данься в восточной части Цинхай-Тибетского нагорья стоит огромный комплекс, с высоты которого можно увидеть изящные изгибы реки Хуанхэ. Это и есть монастырь Даньдоу — одно из мест зарождения тибетского буддизма. Фотографии Синьхуа/Чжао Юйхэ
Синин, 15 марта /Синьхуа/ — На горном утесе посреди яркого рельефа Данься в восточной части Цинхай-Тибетского нагорья стоит огромный комплекс, с высоты которого можно увидеть изящные изгибы реки Хуанхэ. Это и есть монастырь Даньдоу — одно из мест зарождения тибетского буддизма. Фотографии Синьхуа/Чжао Юйхэ
Синин, 15 марта /Синьхуа/ — На горном утесе посреди яркого рельефа Данься в восточной части Цинхай-Тибетского нагорья стоит огромный комплекс, с высоты которого можно увидеть изящные изгибы реки Хуанхэ. Это и есть монастырь Даньдоу — одно из мест зарождения тибетского буддизма. Фотографии Синьхуа/Чжао Юйхэ
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