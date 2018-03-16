Монастырь Даньдоу — колыбель тибетского буддизма

Синин, 15 марта / Синьхуа / — На горном утесе посреди яркого рельефа Данься в восточной части Цинхай-Тибетского нагорья стоит огромный комплекс, с высоты которого можно увидеть изящные изгибы реки Хуанхэ. Это и есть монастырь Даньдоу — одно из мест зарождения тибетского буддизма. Фотографии Синьхуа/Чжао Юйхэ

Синин, 15 марта /Синьхуа/ — На горном утесе посреди яркого рельефа Данься в восточной части Цинхай-Тибетского нагорья стоит огромный комплекс, с высоты которого можно увидеть изящные изгибы реки Хуанхэ. Это и есть монастырь Даньдоу — одно из мест зарождения тибетского буддизма. Фотографии Синьхуа/Чжао Юйхэ

Синин, 15 марта /Синьхуа/ — На горном утесе посреди яркого рельефа Данься в восточной части Цинхай-Тибетского нагорья стоит огромный комплекс, с высоты которого можно увидеть изящные изгибы реки Хуанхэ. Это и есть монастырь Даньдоу — одно из мест зарождения тибетского буддизма. Фотографии Синьхуа/Чжао Юйхэ