В Ульяновске в день выборов споет «землянин» Сергей Скачков 

В Ульяновске состоится концерт солиста группы «Земляне» Сергея Скачкова. Концерт начнется в 20.30 и будет бесплатным для жителей города. Есть лишь одно условие: необходимо получить купон-приглашение на своем избирательном участке. С эти же билетом можно стать участником розыгрыша, где главный приз — автомобиль «УАЗ-Патриот». Концерт завершится фейерверком.
Сергей Скачков исполнит легендарные хиты: «Каскадеры», «Прости», «Земля», «Красный конь», «Поверь в мечту», «Кораблик», «Путь домой», «Взлетная полоса», «Трава у дома» и другие.