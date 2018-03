Киберфест, органная сага, концерт The Rasmus и еще 15 способов развлечься на выходных в Тюмени

Главное событие выходных — это, конечно, выборы и розыгрыш призов. Но заполнение бюллетеня и получение билетов на Тимати — это не единственный повод покинуть стены дома. Субботу и воскресенье можно провести весело, интересно и занимательно. Воспользуйтесь для этого удобной афишей от 72.ru.

16 марта, пятница

Кино «Tomb Raider: Лара Крофт» (16+)

Новая Лара Крофт — хоть и не Анджелина Джоли , но оттого не менее ловкая. Теперь на поиски приключений и своего киношного отца отправляется Алисия Викандер — обладательница премии «Оскар» и страстная поклонница игры Tomb Raider. Головоломки, прыжки в пропасть, погони, опасности — «Лара Крофт» сделана в лучших традициях приключенческих фильмов. За порцией адреналина отправляйтесь в кино.

Когда: 16 марта, 10:20, 11:00, 12:20, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:20, 16:00, 17:20, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20, 22:50, 23:30, 00:10.

Где: Максима Горького, 70, «Синема Парк»

Цена билета: 210–720 рублей.

Другие события пятницы смотрите в афише «Пять вечеров».

17-18 марта, суббота — воскресенье

Киберфест (12+)

Тюменский киберфестиваль-2018 состоится на площадке Легкоатлетического манежа. Здесь пройдут соревнования по пяти самым популярным киберспортивным дисциплинам — World of Tanks, CS:GO, Tekken 7, DOTA 2 и PUBG. Призовой фонд — 1 миллион рублей. Помимо соревнований гостей фестиваля ждут интерактивные площадки и выступление звезд русского рэпа: Black Star команда, Natan, Скруджи, ST. Внимание, более 1500 зрителей уже зарегистрировались!

Когда: 17, 18 марта, 9:30–23:30.

17 марта, суббота

Чемпионат по рыбной ловле (16+)

Успеваем участвовать в зимних забавах, пока зима не ушла! Чемпионат Тюмени по рыбной ловле на мормышку пройдет в субботу на озере Янтыково. Собирайте команду из трёх человек и отправляйтесь попытать удачу. Наловить окуней, карасей, а может даже щук и получить за это медаль — разве это не здорово?

Когда: 17 марта, 7:00.

Где: Тюменский район, деревня Янтык.

Подробности участия — по ссылке.

Экскурсия в «Царство Берендея» (0+)

На самом деле в Археологический музей-заповедник, конечно. Всех купивших билет ждет театрализованная познавательная программа с элементами старинных игр, забав, мифов, загадок Андреевских озер от каменного века до средневековья. Веселые катания на старинных качелях, спуск с ледяной горки и горячий чай из древнего самовара с андреевскими баранками и свежий воздух соснового бора зарядят отличным настроением на всю неделю!

Когда: 17 марта, 12:00.

Где: Советская, 63, парковка Музейного комплекса.

Цена билета: 360–610 рублей.

Запись: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

Фестиваль циркового искусства «Звёзды манежа» (0+)

Любите цирк без зверей? Чтобы только ловкость рук, гибкость тела и никакого мошенничества? Тогда отправляйтесь… нет, не в цирк. Детские цирковые коллективы со всей России съедутся в ДНК «Строитель», чтобы показать лучшие номера со сложнейшими трюками в исполнении детей от 4 до 18 лет. Воздушная гимнастика, эквилибр, жонглирование, фокусы, клоуны — красочный праздник для всей семьи обеспечен!

Когда: 17 марта, 13:00.

Где: Республики, 179, ДНК «Строитель».

Цена билета: 150 рублей.

Медитация для начинающих (16+)

Слово «Медитация» с санскрита переводится примерно как «сосредоточение». Сахаджа Медитация — не вид самовнушения, транс, потеря сознания или еще что-либо подобное. Во время такой медитации человек полностью осознаёт себя, свое местонахождение, общее состояние. На занятии вы узнаете о тонком теле и его свойствах, чакрах, энергии Кундалини, попробуете сбалансировать свои эмоции и действия, ощутите мир и гармонию внутри себя, а также сделаете первый шаг на пути к самопознанию.

Когда: 17 марта, 14:00.

Где: Свердлова, 5/2, офис 206, домофон 4.

Вход свободный.

Органная сага «Сумерки» (0+)

Этот концерт для тех, кто предпочитает солнечному дню — лунный свет, мажору — минор, радостному мировосприятию — лирику и грусть. Культивировать поэзию ночи начали в XIX веке композиторы-романтики, и с тех пор нашлось много последователей «лунной темы»: Бетховен, Беллини, Дебюсси, Рахманинов. Прозвучат в программе и сочинения двадцатого века, связанные с возвышенно-печальным образом ночного светила, принадлежащие Роту, Сафину и, конечно, знаменитая музыка из сериала «Сумерки».

Когда: 17 марта, 15:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 400–500 рублей.

Спектакль «Принцесса Турандот» (12+)

Молодежный театр «Qмир» приглашает на постановку пьесы Карло Гоцци . Всякий принц может свататься к жестокой принцессе Турандот, но она загадает ему три загадки. Разгадавший их станет её мужем, неразгадавший — будет обезглавлен. Попробуете отгадать? Головы зрителей трогать не будут.

Когда: 17 марта, 18:30.

Где: Текстильная, 21, театр-студия «Qмир».

Цена билета: 120 рублей.

Концерт Томаса Андерса (12+)

«You're my heart, you’re my soul»! Хватит подпевать эту песню «Ретро-ФМ», покупайте билеты и спешите в филармонию на Томаса Андерса. Солист группы «Modern Talking» исполнит все топовые хиты, от «Cherry lady» до того самого «You're My Heart, You're My Soul».

Когда: 17 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 3900–6000 рублей.

Концерт группы LUMEN (16+)

А это подарок для любителей русского рока. Взрывная музыка, будоражащая кровь. Гражданские манифесты и надрыв бунтарского духа. Кричащая совесть альтернативной сцены, группа LUMEN в этом году отмечает своё 20-летие. Набирайте воздуха в легкие и готовьтесь к отрывному концерту!

Когда: 17 марта, 19:00.

Где: Максима Горького, 44/3, КТЗ «Байконур».

Цена билета: 1100–3000 рублей.

Экскурсия «Ночь, улица, фонарь… Автобус» (6+)

Ночная экскурсия по Тюмени — это интересно, необычно и даже романтично. А уж тем более экскурсия на двухэтажном автобусе с удобными креслами и хорошим обзором. Экскурсию проводит специалист Музейного комплекса.

Когда: 17 марта, 20:00, 21:00.

Где: остановка «Набережная»

Цена билета: 200–300 рублей.

Запись: 45-35-90, 8-929-266-73-72 Арт-шоу «Светопись» (12+)

Светопись — это своего рода интерактивный фризлайт — молодое, быстро набирающее популярность, направление в современном искусстве. Застывшие световые фигуры за несколько мгновений превращаются в цельную картину и завораживают зрителей. Приходите посмотреть это вживую! Чай и печенье от «Пятого угла» — бесплатно!

Когда: 17 марта, 20:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена билета: 400 рублей.

18 марта, воскресенье

Английский разговорный клуб (16+)

Заседание клуба англичан возвращается. Напомним, если вы знаете английский, но думаете, что не знаете, поскольку разговаривали на нём только в школе, то вам сюда. Организаторы встречи помогут вам расшевелить язык. Просто приходите, оплачивайте участие и начинайте общаться на предложенную тему. Не молчать же, раз пришли?

Когда: 18 марта, 13:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена участия: 500 рублей.

Секстет Егора Тренина (16+)

Егор Тренин — саксофонист. Знаком слушателям по участию во множестве проектов. Солист сургутской филармонии, лидер джаз-оркестра TreninBand. На этот раз вместе с большим составом тюменских джазменов, участников биг-бэнда «Золотая труба», группы Jazz Street и других примечательных джазовых коллективов Егор представит программу джазовых стандартов в современных аранжировках. Приходите, должно быть восхитительно.

Когда: 18 марта, 19:00.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена билета: 250–350 рублей.

Леха Румянцев возвращается в Тюмень с презентацией своего акустического альбома! Сольный концерт лидера группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Известный рокер и поэт решил, что без акустики больше не жизнь. Но, несмотря на новую подачу, концерт должен прийтись по душе поклонникам музыканта. Как говорит сам Леха, «большую часть концерта мы будем орать, как обычно, вместе. А местами придётся и послушать. Дата и место обозначены».

Когда: 18 марта, 19:00.

Где: Ленина, 4, YesRockClub.

Цена билета: 700–800 рублей.

Концерт The Rasmus (16+)

Эта группа не нуждается в представлении. Все помнят сингл «In the Shadows» 2003 года. Горячие финские парни завоевали чарты и сердца поклонников нескольких стран мира, в том числе, России. На данный момент The Rasmus выпустили восемь студийных альбомов, два сборника и 24 сингла. А 18 марта приедут в Тюмень, чтобы дать рока на сцене филармонии!

Когда: 18 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1400–5500 рублей.

День святого Патрика в «Байконуре» (18+)

В этот вечер все бары будут отмечать День святого Патрика. Но настоящий взрыв ирландского праздника ожидается в центре Тюмени! Ирландские песни и мелодии в исполнении групп Gilead и Drinking Pumpkins, а также настоящие ирландские танцы от Celtic Fox и «Кадэнса» ждут в КТЗ «Байконур»!

Когда: 18 марта, 19:00.

Где: Где: Максима Горького, 44/3, КТЗ «Байконур».

Цена билета: 400–800 рублей.

Один из самых скандальных рэп-исполнителей начала этого века, звезда первой величины на российской рэп-сцене — 17 марта Guf с живым концертом на сцене «Максимилианса»! Спешите купить билет заранее!

Когда: 18 марта, 21:00.

Где: 50 лет Октября, 8Б, «Максимилианс».

Цена билета: 1700–2000 рублей.