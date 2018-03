Отрываемся под Lumen, покрываемся мурашками под LP, летаем на мотоциклах и ещё 18 идей для выходных

В эти выходные в Екатеринбурге будет по-весеннему тепло, воздух прогреется до плюсовых температур. Это ли не повод пойти гулять и наслаждаться солнцем, которого нам так не хватало всю зиму? Ближайшие три дня в городе будут насыщенными — концерты, несколько новых выставок, новинки кино, танцевальный фестиваль, экстрим-шоу и праздники на улице.

Обо всём подробнее — читайте ниже и выбирайте, куда сходить в выходные.

Пятница, 16 марта Концерт / Lumen

Lumen сыграют в Екатеринбурге концерт, посвящённый 20-летию коллектива. Сетлист выступления будет составлен из песен, которые выберут поклонники в специальном голосовании. Подростки, которые отрывались и слэмились под Lumen в начале 2000-х, сейчас превратились в солидных мужчин и женщин, но наверняка возраст и социальный статус не помешают им на один вечер вспомнить панковскую и драйвовую молодость. Возраст: 16+

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 16 марта в 20:00 Сколько стоит: 1500 рублей

Кино / «Леди Бёрд»

Режиссерский дебют Греты Гервиг рассказывает о жизни Кристины «Леди Бёрд» МакФирсон. Ее бунтарский характер и живое воображение выделяют девушку среди сверстников. Это трогательная история о первой любви, настоящей дружбе и попытке вырваться из провинциального городка, чтобы найти свое место в жизни. Возраст: 18+

Где: в кинотеатрах городаКогда: с 15 мартаСколько стоит: от 200 рублей

Концерт / Thomas Anders

Thomas Anders олицетворяет целую эпоху мировой поп-музыки. На сегодняшний день в его творческом багаже около полутора десятков альбомов, включая записанный специально для российского рынка Strong, который уже на четвертой неделе продаж стал «золотым», а затем и трижды «платиновым». В Екатеринбурге музыкант даст большой сольный концерт. Возраст: 12+

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 16 марта в 19:00 Сколько стоит: 2000–6500 рублей

Выставка / «Время сновидений»

В Музее наивного искусства открылась новая выставка «Время сновидений. Художественная эмаль творческой группы „Э.mix“. Творческое объединение „Э.mix“ представляет собой коллектив молодых художников декоративно-прикладного искусства. Они создают произведения в технике горячей эмали на меди. На выставке представлено более сотни их работ — от миниатюр до сложносоставных панно. Возраст: 0+

Где: Музей наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18) Когда: с 16 марта по 20 маяСколько стоит: 50–150 рублей

Концерт / Alekseev

В Екатеринбурге выступит звезда шоу „Голос страны“ Alekseev. Он узнаваем из тысячи других артистов благодаря уникальному тембру и своеобразной манере пения. Его первый сингл „Пьяное солнце“ стал беспрецедентным хитом во всех странах СНГ и обрел статус платинового — 100 000 тысяч скачиваний песни на iTunes. Alekseev стал первым украинским исполнителем, песня которого 8 недель подряд лидировала в iTunes Украины, России, Казахстана. Возраст: 12+

Где: Дворец молодёжи (пр. Ленина, 1) Когда: 16 марта в 19:00 Сколько стоит: 1000–3000 рублей

Суббота, 17 марта Спорт / Экстрим-шоу На Уктусе в эту субботу пройдёт экстрим-шоу, там будут выделывать невероятные трюки мотоциклисты. В программе: байкеры, летающие по трамплинам в сноупарке, совместные прыжки лыжников и байкеров, экстремальное выступление от ребят GRAVITY, которые нарушают законы гравитации на своих велосипедах и испытывают нервы зрителей на прочность. Возраст: 18+

Где: ГЛК „Уктус“Когда: 17 марта с 13:00Сколько стоит: бесплатно

Концерт / „Звери“

На сцене „Теле-клуба“ нас вновь ждёт нежность, мелодичные партии и море драйва — группа „Звери“ представит концертную программу „Друзья по палате“. В нее вошли новые песни с одноименного ЕР музыкантов, релиз которого состоялся в прошлом году. Музыканты исполнят и лучшие хиты, без которых группу просто не отпустят со сцены: „Просто такая сильная любовь“, „Рома, извини“, „Южная ночь“, „Танцуй“ и многие другие. Возраст: 12+

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 17 марта в 19:00 Сколько стоит: 2000–2700 рублей

Танцы / „Шоу под дождем. Мужчина vs Женщина“

Команда танцоров покажет в Екатеринбурге яркое и страстное шоу о мужчине и женщине. С самого сотворения мира между ними пробегали искры, раздувавшие ослепительное пламя. И с того момента они пытаются найти ответы на вечные вопросы. На сцене будут бороться огненная страсть и безмятежность, холодный рассудок и всепоглощающие чувства, слова, проникающие в душу, и безмолвная пластика тела. А финальные номера актёры исполнят под потоками воды. Возраст: 12+

Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1) Когда: 17 марта в 19:00 Сколько стоит: 800–2800 рублей

Поэзия / Ах Астахова

Одна из самых известных современных поэтесс Ирина Астахова отправляется в очередной масштабный тур по городам России. Она представит слушателям свою новую программу „Чем счастливее будешь ты“. Проникновенные стихи девушка исполнит под инструментальный аккомпанемент. А также Ах Астахова порадует выпуском новой книги, где будут как знакомые стихотворения Мужской/Женской лирики, так и совершенно новые. Возраст: 12+

Где: Дворец культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) Когда: 17 марта в 19:00 Сколько стоит: 600–1800 рублей

Концерт / ДиДюЛя

Один из самых ярких гитаристов России даст большой концерт в Екатеринбурге. На сцену вместе с ДиДюЛей выйдут 70 оркестрантов. Управлять оркестром будет Ли Отта — дирижёр и музыкальный продюсер мирового уровня. ДиДюЛя и Ли Отта вместе работали над оркестровками композиций. Красивые и запоминающиеся мелодии Дидюли в жанре фолк и фьюжн с элементами стиля нью-эйдж в оркестровом звучании приобрели особое очарование. Возраст: 12+

Где: ККТ „Космос“ (ул. Дзержинского, 2) Когда: 17 марта в 19:00 Сколько стоит: 1600–3800 рублей

Лекция / „Кто что несет? Место сумки в искусстве и повседневных практиках“

За долгие века использования сумки человеком к ее первоначальному и сугубо практическому значению добавились самые разные смыслы. На лекции в Музее ИЗО попробуют разобраться, как сумка и ее разновидности трактовались художниками разного времени, начиная с эпохи Возрождения. Можно будет проследить развитие образа сумки в американском поп-арте и понять, для чего такие знаменитые художники, как Джефф Кунс , сотрудничают с крупнейшими дизайнерскими брендами при создании коллекций сумок, а также почему на недавнем показе Dolce & Gabbana сумки демонстрировались не людьми, а дронами. Возраст: 18+

Где: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5) Когда: 17 марта в 15:00Сколько стоит: 100–250 рублей

Экскурсия / „Маршрут памяти“

17 марта в 11:00 состоится первый рейс „Маршрута памяти“. Это уникальный проект Музея истории Екатеринбурга и ТОС „Академический“ — поездка на 12-й километр Московского тракта к мемориалу памяти жертв эпохи Большого террора. Всю поездку участников будет сопровождать аудиоспектакль — рассказы родственников жертв большого террора озвучили актеры. Маршрут проходит по местам, связанным с жизнями репрессированных — там, где они жили, работали и умирали. Основой аудиоспектакля стали больше 30 интервью родственников расстрелянных в Свердловской области в 1937–1938 годы. Возраст: 18+

Где: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) Когда: 17 марта в 11:00 и в 13:30Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация по номеру 371–21–11 Концерт / Queen в исполнении Denis Galushko Band

17 марта на сцене Центра культуры „Урал“ в исполнении группы Дениса Галушко прозвучат интересные инструментальные версии и тонкое джазовое прочтение хитов Queen, таких как: We Will Rock You, The Show Must Go On, Don't Stop Me Now, I Want to Break Free, A Kind of Magic и многих других. Нас ждут два отделения авторской интерпретации музыки британской „Королевы“, которая на один вечер обретет иную жизнь благодаря талантливым екатеринбургским музыкантам. Возраст: 12+

Где: ЦК „Урал“ (ул. Студенческая, 3) Когда: 17 марта в 19:00Сколько стоит: 500–600 рублей

Праздник / Собачий день святого Патрика

На Плотинке в эту субботу соберутся владельцы собак ирландских пород со своими четвероногими друзьями. Они отметят День святого Патрика. Цвет праздника изумрудно-зеленый, ведь и Ирландию называют изумрудным островом. Собак и их хозяев призывают тоже одеться в одежду этих цветов или подобрать такие аксессуары. Как проходил собачий праздник в прошлом году, можно посмотреть здесь. Возраст: 18+

Где: ПлотинкаКогда: 17 марта в 14:00Сколько стоит: бесплатно

Воскресенье, 18 марта

В Екатеринбурге в эти выходные пройдёт фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Это фестиваль одной из главных танцовщиц современности и прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой. В Екатеринбурге он проводится впервые. В программе: вечер современной хореографии Context Lab в Екатеринбургском театре оперы и балета, первая совместная постановка Asunder со знаменитым хореографом Гойо Монтеро и Пермским театром оперы и балета, кинопоказ фильма „Парижская опера“, а также мастер-классы от ведущих российских хореографов в Ельцин-центре . Возраст: 18+

Где: Театр оперы и балета, Ельцин-центрКогда: 17–18 марта, полная программа на сайтеСколько стоит: в зависимости от мероприятия

Концерт / LP Великолепная Лаура Перголицци, выступающая под инициалами LP, просто не может оставить никого равнодушным. От её необычного и сильного голоса всё тело покрывается мурашками. 18 марта, в свой день рождения, певица выступит в Екатеринбурге. Концерт звезды такого уровня — это событие, которое глупо было бы пропустить. Говорят, на сцене от неё исходит бешеная энергетика, которая просто сбивает с ног. Возраст: 6+

Где: ККТ „Космос“ (ул. Дзержинского, 2) Когда: 18 марта в 19:00 Сколько стоит: 2600–8500 рублей

Спорт / Закрытие катка в ЦПКиО

18 марта состоится закрытие катка в парке Маяковского. Это один из самых больших катков города, каждую зиму в парке заливают льдом дорожки на центральной аллее. В последний рабочий день покататься там на своих коньках можно будет бесплатно. Возраст: 18+

Где: ЦПКиО имени Маяковского Когда: 18 марта Сколько стоит: со своими коньками — бесплатно

Концерт / „Грот“

Группа „Грот“ в Екатеринбурге презентует новый альбом „Ледокол „Вега““. 2017-й стал одним из важных за всю историю коллектива — весной „Грот“ выпустили редкий для рэпа релиз — акустические „Клавиши“, а ноябре представили долгожданный новый альбом. Возраст: 16+

Где: Дом печати (пр. Ленина, 49) Когда: 18 марта в 20:00 Сколько стоит: 1200 рублей

Выставка / „Новый пейзаж“

В Арт-галерее Ельцин-центра открылась новая выставка „Новый пейзаж“. Она обобщает фотографические исследования постсоветского пейзажа как способа осмыслить новую культуру. Авторы отслеживали изменения пейзажа за последние 30 лет, как новая политика и экономика повлияли на изображения ландшафтов. Например, Александр Гронский в проекте „Меньше единицы“ рассматривает те части России, где плотность населения составляет меньше одного человека на квадратный километр. Возраст: 6+

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: с 16 мартаСколько стоит: 100 рублей

Праздник / Митинг-концерт

18 марта весь день на площади Труда будет шумно — здесь отпразднуют годовщину присоединения Крыма к России. В 16:00 начнётся митинг-концерт, с 17:30 будут выступать местные артисты, а в 20:00 — фестиваль диджеев. На нём выступят DJ Alex Starski (Екатеринбург), DJ Kley (Екатеринбург) и DJ Ruslan Nigmatullin (Москва). В 22:00 прогремит праздничный салют. Возраст: 18+

Где: площадь ТрудаКогда: 18 марта с 16:00Сколько стоит: вход свободный

Больше интересных событий вы найдёте в нашей рубрике „Афиша“ и в календаре гастролей на март.