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Почему автору хитов и экс-солисту «Отпетых мошенников» Андрею Репникову приходится работать грузчиком
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Почему автору хитов и экс-солисту «Отпетых мошенников» Андрею Репникову приходится работать грузчиком 

WMJ.ru 16 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Сейчас группа превратилась в дуэт с лидером Сергеем Амораловым (Суровенко) и вторым вокалистом Томом Хаусом-младшим (Вячеславом Зинуровым). Рыжий Гарик (Игорь Богомазов) покинул «Отпетых мошенников» еще в 2011-м, тогда-то на его место и пришел Андрей Репников, ранее написавший практически все хиты коллектива. В 2016 году Андрей попал в серьезное ДТП, долгое время провел в коме и лечился. Сейчас он утверждает, что полностью восстановился, однако в группу его уже не берут, ссылаясь на болезнь. — говорит Репников, утверждающий, что полностью восстановился. Он уверен, что до сих пор поющие его песни «Отпетые мошенники» не ждут его возвращения, потому что им выгоднее делить гонорары на двоих. — делится артист. Сейчас Андрей Репников собирается продолжать писать песни несмотря на разошедшиеся с «Отпетыми мошенниками» пути. Группа в этом году отметит 22-летие. Ранее коллектив продюсировал Евгений Орлов, работавший также с группами «Гости из будущего», «SMASH!», проектами «Голос», «Голос Дети», «Фабрика звезд», «Новая волна», «Детская новая волна». Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:ВКонтакте
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