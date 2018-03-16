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Группа НА-НА переносит тур по Иркутской области
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Группа НА-НА переносит тур по Иркутской области 

Хот 16 марта 2018
Фото: Хот
Звезды российской эстрады — группа «НА-НА» переносит запланированный мартовский тур по Иркутской области на апрель
в связи с изменением гастрольного графика. Все подробности можно будет
узнать на местах проведения концерта и официальных страницах коллектива в  интернете.
«Мы обязательно с Вами встретимся, — комментирует группа «НА-НА». — Ждите нас, в следующем месяце мы привезем программу «Новое и Лучшее».
Мы исполним новые песни, которые кардинально отличаются по звучанию и  стилю от того, что мы делали многие годы. Некоторые из них зрители уже  слышали, но для многих это будет приятным открытием и сюрпризом. Зрители
смогут насладиться непринужденной атмосферой общения, и у каждого будет
шанс выйти на сцену и стать непосредственным участником шоу».
В составе легендарной группы, созданной знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым, по-прежнему первые солисты — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, и новые таланты Михаил Игонин и Леонид Семидьянов.
У этого коллектива — целая армия поклонников. Каждый их концерт —
неповторимое зажигательное музыкальное шоу. Вся страна поет хиты группы «НА-НА»: «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая», тепло и трепетно воспринимают новые песни — «Зинаида», «Тук-Тук», «Легенда» и многие другие.
Гастрольный тур группы «На-На» — перенесен на апрель 2018 года
г. Иркутск — Музыкальный театр им. Н. М. Загурского — ул. Седова 29, тел. 8 (3952) 34-21-31  г. Черемхово — Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина — ул. Ленина 25, тел. 8 (39546) 5-10-87  г. Шелехов — ДК Металлург, ул. Тимофея Панжина 1 — 8 (39550) 9‑45-74, 8-902-578-93-15  г. Ангарск — ДК Нефтехимик — ул. 63-й квартал 1 — 8 (3955) 52–25–25  г. Зима — ДК Горизонт — Ангарский микрорайон — 8 (39554) 3‑23-22  г. Тулун — ДК Прометей — микрорайон Угольщиков 34 — 8 (39530) 2‑58-82  г. Тайшет — ЦД Радуга — ул. Ленина 113— 8 (39563) 2-42-04, 8 (39563) 2-60-04  г. Железногорск-Илимский — ДК Горняк, ул. 3-й квартал 15А — 8 (39566) 3‑26-25  г. Усть-Илимск — ДК Дружба — ул. Мира 36 — 8 (39535) 5‑30-70  г. Братск — Дворец Искусств — ул. Наймушина 26 — 8 (3953) 37‑98-70  Дополнительная информация: PR-менеджер — Полуянова Ирина, +7-916-625-33-08
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