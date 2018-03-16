Группа НА-НА переносит тур по Иркутской области

Звезды российской эстрады — группа «НА-НА» переносит запланированный мартовский тур по Иркутской области на апрель

в связи с изменением гастрольного графика. Все подробности можно будет

узнать на местах проведения концерта и официальных страницах коллектива в интернете.

«Мы обязательно с Вами встретимся, — комментирует группа «НА-НА». — Ждите нас, в следующем месяце мы привезем программу «Новое и Лучшее».

Мы исполним новые песни, которые кардинально отличаются по звучанию и стилю от того, что мы делали многие годы. Некоторые из них зрители уже слышали, но для многих это будет приятным открытием и сюрпризом. Зрители

смогут насладиться непринужденной атмосферой общения, и у каждого будет

шанс выйти на сцену и стать непосредственным участником шоу».

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У этого коллектива — целая армия поклонников. Каждый их концерт —

неповторимое зажигательное музыкальное шоу. Вся страна поет хиты группы «НА-НА»: «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая», тепло и трепетно воспринимают новые песни — «Зинаида», «Тук-Тук», «Легенда» и многие другие.

Гастрольный тур группы «На-На» — перенесен на апрель 2018 года

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