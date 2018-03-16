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Проснулся с желанием убивать. Американский подросток зарезал друга после прочтения Корана
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Проснулся с желанием убивать. Американский подросток зарезал друга после прочтения Корана 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Оставшийся ночевать у друзей после празднования дня рождения общего знакомого 17-летний школьник проснулся в четыре часа утра с большим желанием убивать. Подросток увидел спящего 13-летнего именинника и воткнул в него нож, после чего перерезал ребенку горло. Когда в комнату вошла мама мальчика, несовершеннолетний преступник накинулся и на нее, нанеся ей около 12 ножевых ранений, также он 32 раза ударил ножом другого своего друга.
После преступления подросток забаррикадировался в комнате, однако в итоге был взят под стражу. В полицейском участке он рассказал, что зарезал мальчика из-за различия во взглядах. Накануне совершения преступления он смотрел джихадистские видео и читал Коран, сообщает New York Post.
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