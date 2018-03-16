Что готовит казанцам день выборов

Надвигается день выборов. В это воскресенье, 18 марта, казанцы вместе со всей страной выбирают президента России. В Казани голосование отмечают с размахом. Будет и концерт, и бесплатный проезд на автобусе, и лотки с бытовой химией на избирательных участках. Обозначаем главные моменты воскресенья.

Бесплатные автобусы

18 марта по городу будут ездить бесплатные автобусы. Всего — 56 штук. Всем проголосовавшим выдадут бумажные браслеты «Я проголосовал!» (чтобы все вокруг завидовали). Эти браслеты и станут проездным билетом. Но только на один день. 19 марта волшебство уйдет туда, откуда пришло.

Лотки с бытовой химией

Еще одно безумно приятное нововведение — лотки с бытовой химией на избирательных участках. Раньше у закрытых кабинок для голосования дежурили продавцы выпечки. Перед проголосовавшими открывался чудесный мир: от треугольников до пирожков с капустой. Теперь к ним присоединится еще и вселенная бытовой химии. Можно будет купить порошок и какое-нибудь средство для мытья посуды. Удобно.

Плакаты для селфи

Там же, на избирательных участках, установят огромные веселые плакаты. Можно сфотографироваться на их фоне и выложить снимки в интернет, предварительно снабдив особым хэштегом. Среди участников разыгрываются призы вроде смартфонов, телевизоров и радиоприемников.

Большой концерт вечером

Вечером на стадионе «Казань Арена» будет большой концерт «Я проголосовал!». Для тех, кто проголосовал, конечно. На площадке перед медиафасадом, то есть примерно на парковке, выступят местные коллективы и звезды: Егор Крид Валерий Меладзе , Салават и Элвин Грей . Еще перед медиафасадом организуют развлекательные зоны и кейтеринг. Концерт закончится салютом. Начало в 17.00. Входной билет — тот самый браслет «Я проголосовал!».

Если вы не знаете, где отдать свой голос, загляните на сайт ЦИКа.

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