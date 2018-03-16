Ещё
Цирк в Казани открылся после 11-летней реконструкции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цирк в Казани открылся после 11-летней реконструкции 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: Казанский репортер
КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Казанский цирк открылся после реконструкции, которая длилась 11 месяцев, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
"На ремонт и модернизацию цирка, длившуюся 11 месяцев, потрачено около 1 млрд рублей из республиканского бюджета. Ремонтно-реставрационные работы здания выполнили специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект», они же разработали концепцию дизайна интерьера. (…) Ромбовидный орнамент объединяет пространство цирка в единое целое: вестибюль, гардероб, фойе и сам зрительный зал. В фойе с помощью яркой цветовой гаммы сделан акцент на основных локациях: аттракционах, буфете, сувенирных киосках", — отмечается в сообщении.
Как отметили в пресс-службе регионального минстроя, в июне-июле 2017 года провели архитектурно-археологические обмеры здания, которые легли в основу трехмерной модели цирка.
"Все функции объекта, инженерные системы, конструктив здания были воспроизведены в цифровом исполнении. (…) Наличие цифровой модели цирка в дальнейшей эксплуатации позволит оперативно и точечно подходить к решению любых проектно-строительных вопросов", — пояснили в пресс-службе.
Казанский цирк построен в 1967 году и нуждался в обновлении.
Оригинальной особенностью здания является монолитная железобетонная коническая оболочка без внутренних опор.
В то время единственным в мире сооружением, построенным в виде усеченного конуса, было правительственное здание в Рио-де-Жанейро.
В Казани же эту форму использовали для развлекательного учреждения, «тарелка» цирка, покоящаяся на 289 сваях, была в Советском Союзе первым бетонным монолитом.
ТАСС: последние новости
А мой парень — татарин: сериал "Золотая Орда", неожиданный парафраз "Игры престолов" Художники под Ивановом изображают стадионы и футболистов на сувенирах к ЧМ-2018 Детские медучреждения Дагестана получат в 2018 году оборудование на 300 млн рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение