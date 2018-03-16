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Молодая семья из Муравленко представит Ямал в Госдуме
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Молодая семья из Муравленко представит Ямал в Госдуме 

Красный Север 16 марта 2018
Фото: Красный Север
Семья Дугиных представит Ямал на фотовыставке, которая откроется 19 марта в Государственной Думе РФ. Муравленковцы — победители Всероссийского конкурса «Семья года — 2017».
Сергей и Кристина — педагоги, воспитывают двоих детей, ведут активную общественную деятельность, умело совмещают профессиональную, культурную и творческую жизнь, сообщает Муравленко24.
Молодая семья находится в постоянном поиске новых форм и методов педагогического процесса, они авторы социальных проектов, активные участники клуба молодых семей «Мы вместе». Развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностей — главные их приоритеты.
Напомним, в конкурсе «Семья года-2017» участвовали 322 семьи из 85 субъектов РФ. Победителями стали представители 85 самых креативных и дружных фамилий.
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