Молодая семья из Муравленко представит Ямал в Госдуме

Семья Дугиных представит Ямал на фотовыставке, которая откроется 19 марта в Государственной Думе РФ . Муравленковцы — победители Всероссийского конкурса «Семья года — 2017».

Сергей и Кристина — педагоги, воспитывают двоих детей, ведут активную общественную деятельность, умело совмещают профессиональную, культурную и творческую жизнь, сообщает Муравленко24.

Молодая семья находится в постоянном поиске новых форм и методов педагогического процесса, они авторы социальных проектов, активные участники клуба молодых семей «Мы вместе». Развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностей — главные их приоритеты.

Напомним, в конкурсе «Семья года-2017» участвовали 322 семьи из 85 субъектов РФ. Победителями стали представители 85 самых креативных и дружных фамилий.