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Жителей Черемушек научат рисовать сосну в технике суми-э
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Жителей Черемушек научат рисовать сосну в технике суми-э 

Мои Черемушки 16 марта 2018
Фото: Мои Черемушки
В рамках проекта «Лаборатория японской живописи», 19 марта с 19:00 до 21:30 гостей центра культуры и искусства «Меридиан» научат рисовать сосну — один из четырех «сезонных» образов в японской культуре, символ долголетия и счастья.
Мастер-класс по японскому живописному жанру суми-э преподаст Мария Богданова. Она покажет, как держать кисть, брать краску и наносить контур — элементы картины составляют линии разной длины, толщины и насыщенности. «Японская разновидность сосны отличается изогнутым стволом и причудливым расположением веток. Начиная с простых, базовых, понятий и постепенно переходя к более сложным, участники занятий разовьют навык рисования в технике традиционной восточной живописи», — передают организаторы.
Суми-э (суми — тушь, э — картина) — это живописный жанр, в котором главенствуют тушь и вода. Техника рисования тушью также отличается отсутствием карандашных набросков — рисунок рождается спонтанно, когда рукой рисующего руководят его чувства и ощущения. На занятие необходимо принести тонкую художественную бумагу (любую, кроме печатной), черную тушь, кисть с мягкими волосками, баночку для воды и бумажные салфетки.
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