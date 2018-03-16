Жителей Черемушек научат рисовать сосну в технике суми-э

В рамках проекта «Лаборатория японской живописи», 19 марта с 19:00 до 21:30 гостей центра культуры и искусства «Меридиан» научат рисовать сосну — один из четырех «сезонных» образов в японской культуре, символ долголетия и счастья.

Мастер-класс по японскому живописному жанру суми-э преподаст Мария Богданова . Она покажет, как держать кисть, брать краску и наносить контур — элементы картины составляют линии разной длины, толщины и насыщенности. «Японская разновидность сосны отличается изогнутым стволом и причудливым расположением веток. Начиная с простых, базовых, понятий и постепенно переходя к более сложным, участники занятий разовьют навык рисования в технике традиционной восточной живописи», — передают организаторы.

Суми-э (суми — тушь, э — картина) — это живописный жанр, в котором главенствуют тушь и вода. Техника рисования тушью также отличается отсутствием карандашных набросков — рисунок рождается спонтанно, когда рукой рисующего руководят его чувства и ощущения. На занятие необходимо принести тонкую художественную бумагу (любую, кроме печатной), черную тушь, кисть с мягкими волосками, баночку для воды и бумажные салфетки.