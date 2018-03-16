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В Самаре госпиталь «Мать и дитя» принял первых пациентов
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В Самаре госпиталь «Мать и дитя» принял первых пациентов 

АиФ-Самара 16 марта 2018
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 15 марта, глава региона Дмитрий Азаров ознакомился с работой госпиталя группы компаний «Мать и дитя», ставшего в 2017 году победителем всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», сообщает правительство Самарской области.
По словам главного врача ЗАО «Медицинская компания ИДК» (дочернее подразделения ГК «Мать и дитя») Марата Тугушева, госпиталь уже активно принимает пациентов. За первые дни работы сделано более двадцати хирургических операций. Во взрослой и детской поликлиниках фиксируется до двухсот посещений за смену. Также делаются операции в рамках обязательного медицинского страхования граждан. Основу коллектива составляют самарские специалисты. Есть также врачи из Москвы и других регионов России.
Заведующий отделением Денис Королев рассказал, что в госпитале работает единственная в Самаре пультовая, где совмещены сразу три направления — классический рентген, МРТ и интервенционная радиология. Установленное здесь оборудование позволяет выхаживать детей, родившихся на 22-й неделе беременности и весом от 500 грамм.
Новый многофункциональный медицинский центр в Самаре является наглядным примером эффективности государственно-частного партнерства. С одной стороны — это 3,5 млрд рублей инвестиций, которые вложила в проект ГК «Мать и дитя» С другой — работа региональных властей по подключению коммуникаций, сопровождению технологических процессов на всех этапах строительства.
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