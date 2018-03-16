В пермской детской поликлинике № 6 удвоилось число принимаемых пациентов по записи

В состав медучреждения входит три пермские поликлиники и дневной стационар. Все они являются участниками проекта «Новая поликлиника», инициированного главой региона в апреле 2017 года.

Губернатор отметил, что ГДКП №6 — образцовое с точки зрения оптимизации работы медучреждение: «То, что мы видим в этой поликлинике, — это эталон. Здесь уже изменена организация работы: кабинеты неотложной помощи обособлены, как и кабинеты здорового ребенка, где можно просто получить справки. Отдельно организована система осмотра детишек. За счет этого „разгружены“ узкие специалисты и педиатры, поэтому увеличилась доступность медпомощи».

По словам главного врача Городской детской клинической поликлиники № 6 Дениса Михайленко, доступность медицинских услуг изменилась ощутимо. «Раньше родителям не всегда получалось „попасть“ к педиатру в течение недели, сейчас это происходит в течение 20-48 часов, к узким специалистам — в течение 3 -5 дней. Я считаю, что это успех, — отметил Денис Михайленко . — Я уверен, это не предел, поэтому будем изобретать механизмы, которые нам позволят и дальше совершенствовать эту систему».

В рамках проекта в медучреждении организован кабинет «Здоровое детство», где выдаются справки и направления маленьким пациентам. По словам врача-педиатра ГДКП №6 Натальи Пинаевой, главная задача создания этого кабинета и реализации всего проекта в целом — разделить потоки здоровых детей и тех, кто пришел даже с минимальными жалобами. «Ежедневно, в зависимости от сезона, в кабинет приходит до 120 пациентов. При этом запись на прием не ведется, пациенты принимаются в режиме живой очереди. Информацию о детях, назначенном им лечении, выписанных рецептах и препаратах педиатры получают из электронной базы. Работать стало значительно удобнее», — говорит врач.

С апреля 2017 года время ожидания приема врача участкового педиатра с 3 дней сократилось до 1 дня, 62% пациентов осмотрено по предварительной записи (в начале проекта — 32%), уменьшилось число пациентов, не явившихся на прием с 31% до 15%, доля пациентов.

В 2017 году на ремонт ГДКП №6 было направлено 13,4 млн рублей, на покупку оборудования — 3,1 млн рублей. В 2018 году предполагается направить еще 9,8 млн рублей на текущий ремонт и 9,4 млн рублей — на покупку оборудования.

Фото: пресс-служба губернатора