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В пермской детской поликлинике № 6 удвоилось число принимаемых пациентов по записи
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В пермской детской поликлинике № 6 удвоилось число принимаемых пациентов по записи 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В состав медучреждения входит три пермские поликлиники и дневной стационар. Все они являются участниками проекта «Новая поликлиника», инициированного главой региона в апреле 2017 года.
Губернатор отметил, что ГДКП №6 — образцовое с точки зрения оптимизации работы медучреждение: «То, что мы видим в этой поликлинике, — это эталон. Здесь уже изменена организация работы: кабинеты неотложной помощи обособлены, как и кабинеты здорового ребенка, где можно просто получить справки. Отдельно организована система осмотра детишек. За счет этого „разгружены“ узкие специалисты и педиатры, поэтому увеличилась доступность медпомощи».
По словам главного врача Городской детской клинической поликлиники № 6 Дениса Михайленко, доступность медицинских услуг изменилась ощутимо. «Раньше родителям не всегда получалось „попасть“ к педиатру в течение недели, сейчас это происходит в течение 20-48 часов, к узким специалистам — в течение 3 -5 дней. Я считаю, что это успех, — отметил Денис Михайленко. — Я уверен, это не предел, поэтому будем изобретать механизмы, которые нам позволят и дальше совершенствовать эту систему».
В рамках проекта в медучреждении организован кабинет «Здоровое детство», где выдаются справки и направления маленьким пациентам. По словам врача-педиатра ГДКП №6 Натальи Пинаевой, главная задача создания этого кабинета и реализации всего проекта в целом — разделить потоки здоровых детей и тех, кто пришел даже с минимальными жалобами. «Ежедневно, в зависимости от сезона, в кабинет приходит до 120 пациентов. При этом запись на прием не ведется, пациенты принимаются в режиме живой очереди. Информацию о детях, назначенном им лечении, выписанных рецептах и препаратах педиатры получают из электронной базы. Работать стало значительно удобнее», — говорит врач.
С апреля 2017 года время ожидания приема врача участкового педиатра с 3 дней сократилось до 1 дня, 62% пациентов осмотрено по предварительной записи (в начале проекта — 32%), уменьшилось число пациентов, не явившихся на прием с 31% до 15%, доля пациентов.
В 2017 году на ремонт ГДКП №6 было направлено 13,4 млн рублей, на покупку оборудования — 3,1 млн рублей. В 2018 году предполагается направить еще 9,8 млн рублей на текущий ремонт и 9,4 млн рублей — на покупку оборудования.
Фото: пресс-служба губернатора
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