«Шапка и очки в помещении?»: Лорак отправилась в Америку

Известная певица Ани Лорак отправилась на гастроли в Америку. Перед перелетом за океан она рассказала об этом поклонникам и выложила в личный микроблог фотографию, к которой тут же прицепились некоторые ее подписчики, посчитав некоторые аксессуары исполнительницы абсолютно неуместными.

Популярная эстрадная певица, композитор и автор песен некоторое время назад проанонсировала свой гастрольный тур по США. Всего, судя по афише, до конца марта она собирается дать семь концертов в разных городах. И вот несколько часов назад она сообщила поклонникам о своем отправлении, сделав соответствующую публикацию в Инстаграме. «Доброе утро! Вылетаю к вам! Увидимся, Бостон!»

Фанаты исполнительницы, естественно, начали желать ей, как обычно происходит в подобных случаях, хорошего полета и мягкой посадки. Но, что примечательно, значительная часть подписчиков принялась обсуждать не ее концертную деятельность, а внешний вид, который некоторым показался абсурдным, а другим, наоборот, очень даже подходящим для перелета. «Шапка и очки в помещении? Интересно!» «Шапка и очки? Абсурд какой-то!» «Нормальные окуляры!» «Сцена; обокрали на вокзале» «Какая модная Каролина!» «Стиляга!» «Леди в черном!» Кстати, часть Интернет-пользователей выразила довольно категоричное мнение, что выступление Лорак в Америке совершенно никому не нужно, на что ее местные фанаты мягко попросили этих комментаторов держать свое мнение при себе.

К слову, это уже далеко не первый раз, когда наряд певицы подписчики обсуждают с гораздо большим рвением, чем то, что она хочет до них донести публикацией. Несколько дней назад такое произошло после выставления в сеть снимков с вручения музыкальной премии BraVo.