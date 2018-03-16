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Ясеневцы научились мастерить панно с зимними пейзажами
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Ясеневцы научились мастерить панно с зимними пейзажами 

Ясенево 16 марта 2018
Фото: Ясенево
В ТЦСО «Ясенево» уже много лет работает кружок декоративно-прикладного искусства, в котором учат изготавливать изделия из натуральной кожи. Руководитель кружка, художник Мария Судакова занимается с каждым индивидуально. И все, как правило, преуспевают.
Недавно художница научила своих учеников мастерить панно с зимним пейзажем. Надо сказать, что сразу не поймешь, из какого материала создано это барельефное изображение заснеженных деревенских домиков, расположившихся на берегу речки. Сверкает лед. Ласковыми, манящими теплыми пятнами смотрятся превратившиеся в сугробы домишки. Зеленеют пушистые елочки…
На всех занятиях Мария Судакова последовательно объясняет создание каждой детали. Когда все готово, она помогает тем, кто плохо умеет рисовать, наложить краской последние штрихи, усилив естественную игру света.
— Для меня очень важно, что помимо создания сувениров люди находят себя. У них появляется интерес к жизни, они становятся активными членами общества, — говорит Мария. — На занятиях многие обмениваются телефонами, начинают дружить. К нам постоянно приходят новые люди, зная, что они раскроют здесь свой талант, найдут единомышленников. Коллектив у нас сложился очень душевный.
А казалось бы, все получилось как-то случайно. Восемь лет назад Судакова зашла в ТЦСО «Ясенево», помогая знакомой старушке в оформлении документов. Узнав, что Мария по образованию гравер по металлу, ей предложили вести кружок декоративно-прикладного искусства. Вскоре она освоила и технику работы с натуральной кожей. Ей так понравилось, что она ознакомила с ней и своих учеников.
Кстати, материал в работу идет любой: от новых отрезов до старых вещей. Из всего этого рождаются чудесные картины, панно, шкатулки, очешники, броши… Многие уже не покупают подарки для родственников, знакомых, друзей, а делают их своими руками.
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