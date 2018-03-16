Живущие в тайге. Почему зыряне не являются коренными народами Севера

На выпускной — 70 км пешком

Оленевод из Казыма Иван Попов в гонках на оленьих упряжках участвует с детства, в прошлом году победил на Кубке губернатора. Его предки переехали на север в начале XX века — сейчас в их посёлке живёт уже четвёртое и пятое поколение.

«Мать до 70 лет активно трудилась в Казымском совхозе и лишь пять лет назад ушла на пенсию. Я сам с детства — с оленями. Семья у меня большая — четыре брата и сестра — все связаны с оленеводством. Женился, двое дочерей — одна недавно кончила школу и поступила в университет, другая учится в 8 классе. Старшей я обещал, если кончит с отличием, приду с угодий. Слово сдержал: на выпускной прошёл пешком 70 километров», — рассказывает с улыбкой Иван Попов.

В своей простой и суровой жизни Иван в отпуск ходил всего два раза, побывал в Сочи и Геленджике. Но отдыхать некогда: олени требуют ежедневного внимания. «О жизни своей не жалею. Она проходит в трудах. Живётся непросто. Жена у меня — золотая, терпит меня, она лишь и работает за зарплату в Казыме. Я же имею деньги, когда что-то продам из оленей. Начинал с 10, сейчас у меня их больше 100. Вижу семью урывками, но очень стараюсь, чтобы жили они достойно. Дочери, конечно, работать в тайге не хотят. Цивилизации никакой, у меня даже света нет в избушках. Бензин дорогой. Иногда от аккумулятора заряжаю маленькие свечи. Зыряне не относятся к малочисленным народам Севера, так что льгот особых не имею. Арендовал землю и открыл фермерское хозяйство восемь лет назад. Живу потихоньку. Кочую вместе с оленями. Сплю в чумах. Пока топишь печку, тепло, а погаснет огонь, так прохладно, но сам готовлю, люблю суп с олениной и по праздникам балую себя строганиной», — рассказывает о житье-бытье Иван Попов.

Блины с кровью

Семья Рокиных из Саранпауля привезла в Ханты-Мансийск на пробу национальные блюда народов Севера, а также свои фирменные домашние кровяные блины — они делаются по тому же принципу, что и обычные блины, только вместо воды и молока используют кровь оленей. Такой рецепт помогает восполнить витамины и минералы таежным кочевникам.

«По последней переписи населения в 2010 году назвали себя зырянами 2 364 человека, а в 2002 году — 3 081 человек, в 1990-е и ранее зырян в округе официально было ещё больше, — рассказала Елена Рокина. — Зыряне не относятся к коренным малочисленным народам Севера и не имеют дотаций от государства, поэтому люди массово стали выискивать у себя в роду ненцев. А между тем у зырян — многовековая и даже многотысячная культура: их предки ещё во II тысячелетии до нашей эры поселились у Волги и Камы».

В родном Саранпауле женщина мечтает развить туризм. Её мать шьёт прекрасные национальные платья и делает небольшие копии нарядов для кукол. «На всех праздниках, свадьбах саранпаульские зыряне стараются красиво одеться, — продолжает рассказ Елена. — Я говорю на родном языке, как и муж, свободно. У нас очень большие семьи были по 5-6 детей, всегда мы жили дружно и весело. И язык впитали с молоком матери. К сожалению, не все понимают, какой это дар — говорить на языке предков».

Свой горный край, а Саранпауль расположен у самых Уральских гор, зыряне, да и не только они, очень любят. Зимой и ранней весной туда можно добраться по зимникам, а вот летом — лишь авиацией, однако именно это место считается одним из самых красивых на карте России.