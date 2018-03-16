Библиотека Центрального АО № 36 им. Н. А. Добролюбова ЦБС № 3 (ЦБ)

Эта старейшая библиотека Москвы отсчитывает свою историю с 1848 года, когда московский коммерсант и книголюб Михаил Александрович Вивьен основал частную библиотеку для общего пользования, основой которой стала его личная книжная коллекция (около 9000 экземпляров).

Сейчас в библиотеке хранится более 70 000 книг, 1600 из которых редкие (из них 186 с владельческими печатями Вивьен-Дерягиных). В фонде находятся и уникальные издания конца 19 — начала 20 веков, книги из личных коллекций известных писателей, литературных критиков, поэтов (А. Н. Рыбакова, Н. А. Трифонова, В. Винокурова и др.). Есть экземпляры с дарственными надписями известных людей.

На сегодняшний день библиотека №3 имени Н. А. Добролюбова — это центр по продвижению книг, в котором постоянно проходят встречи и презентации писателей-лауреатов литературных премий с участием самих авторов.

Возрастная адресация книжного фонда — дети от 16 лет и взрослые, но проводится много мероприятий и для ребят помладше.

В библиотеке действует множество клубов и творческих объединений. Например, киноклуб «Садовое кольцо» под руководством режиссера канала «Культура» Сергея Сидоренко , кинолекторий «Королевское кино», экспериментальный центр «Этика и эстетика Русского мира», Московский клуб библиофилов.

В детском отделе можно договориться о проведении праздника или классно-школьного мероприятия, взять напрокат мультимедийное оборудование, поучаствовать в увлекательном квесте на историко-литературную тематику.

Стоимость проведения детских праздников — 2000 руб. за 1 час. Сюда входит и написание сценария, предоставление мультимедиа, списка источников, создание компьютерной презентации, подготовка помещения.

Цена за участие в квестах — 200 руб. с человека. Они проводятся по договоренности, два раза в месяц (по воскресеньям, с 16.00 до 17.30). К примеру, квест «Расскажите мне про Сингапур» — это интересное и познавательное путешествие по «Денискиным рассказам» В. В. Драгунского.

Детям обязательно понравится искать артефакты в здании библиотеки, решать лингвистические и логические задачки, знакомиться с редчайшими экземплярами книг и предметами быта ушедшей эпохи.