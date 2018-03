5 триллеров, в которых концовки ждешь с ужасом

В честь премьеры на ivi триллера-ужастика «Убийство священного оленя» мы собрали еще несколько фильмов, которые держат в напряжении до самого конца. А иногда даже и после.

Убийство священного оленя

The Killing of a Sacred Deer, 2017

Убийство священного оленя

У талантливого кардиохирурга Стивена прекрасная семья: жена и двое детей. Все живут в мире и согласии, пока однажды у детей не начинают отказывать ноги. Врачи не могут объяснить происходящего, и все становится хуже и хуже. Чтобы выжил хоть кто-то из его семьи, Стивен должен сделать ужасную вещь.

Погребенный заживо

Buried, 2010

Погребенный заживо

Пол Конрой приходит в себя и обнаруживает, что лежит в закопанном гробу. У него есть зажигалка и телефон, чтобы вести переговоры с похитителем, требующим выкупа, и с Госдепом в надежде на помощь. Времени у него не очень много — каждая минута на счету.

мама!

mother! 2017

мама!

Молодая женщина с энтузиазмом обставляет загородный дом, в котором живет с супругом. Они счастливы в браке, пока к ним не заявляются незваные гости, загадочные и зловещие.

Сияние

The Shining, 1980

Сияние (на английском языке с русскими субтитрами)

Писатель Джек Торренс хочет покоя, чтобы закончить свою книгу, поэтому нанимается смотрителем отеля в горах, закрытого на межсезонье. Он надеется, что пяти месяцев изоляции аккурат хватит, чтобы доделать работу. С женой и сыном он переезжает в отель, не смутившись его дурной славой.

В сердце моря

In the Heart of the Sea, 2015

В сердце моря

В основе картины — события, случившиеся с командой китобойного судна «Эссекс» в 1820 году в южной части Тихого океана. На них напал кашалот, корабль затонул, а моряки вынуждены были дрейфовать в море на трех лодках с очень скудным запасом еды и воды. До спасения дожили очень немногие, и никто из них не хотел рассказывать о том, что происходило во время дрейфа.