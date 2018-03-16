Что делать в Казани с 16 по 18 марта

Изнурительная рабочая неделя подходит к концу. Пора поднять голову и подумать о выходных. Публикуем традиционную подборку всего самого интересного на три дня — пятницу, субботу и воскресенье.

Пятница, 16 марта

В «Пирамиде» выступит Louna — в меру популярная российская рок-группа с женским вокалом. Концерт начнется в 20.00. Билеты недешевые — от 1 790 рублей.

Театр SDVIG покажет «Маленький спектакль на лоне природы» (на самом деле в здании на Лобачевского). Зрители смогут поплакать, посмеяться и задуматься. В общем, пережить гамму чувств. Начало в 19.00. Вход — 500 рублей.

В тайм-кофейне New York Coffee выступит казанская инди-рок-группа «Я.rar» (видимо, ребята скрестили татарское «ярар» с архиватором). Музыканты представят свою акустическую программу. Начало в 20.00. Вход — 250 рублей.

В лаундж-баре «Сноб» с юмором пройдутся по вечным темам: любовь, политика и работа. Звездами вечера станут актриса Лукерья Ильяшенко и главный редактор известного журнала «Maxim» Александр Маленков . Начало в 21.00. Вход — от 1 500 рублей.

«Ак Барс» продолжает поход за кубком Гагарина. В полуфинале восточной конференции казанцам достался магнитогорский «Металлург». Это классическое противостояние нельзя пропускать. Матч начнется в 19.00. Вход — от 600 рублей.

Суббота, 17 марта

Казанцы, которые не боятся провести два часа на холоде, могут отправиться на матч «Рубина». Соперник серьезный — московский «Спартак» . Игра пройдет на «Казань-Арене». Начало в 19.00. Вход — от 400 рублей.

В Big Twin Bar отметят День святого Патрика. В программе вечеринки кельтская музыка и ирландские танцы. Начало в 20.00. Вход — 250 рублей.

Luxor соберет поклонников Homie, прекрасно сочетающего рэп и лирику. Концерт начнется в 20.00. Вход — от 1 000 рублей.

В Korston выступит Кравц — известный исполнитель, сотрудничавший с Иваном Дорном , Jah Khalib и другими важными парнями. Начало в 23.00. Вход — от 500 рублей.

В New York Coffee всю ночь будут смотреть оскароносные фильмы: «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Темные времена». Киномарафон начнется в 22.00. Вход — от 300 рублей.

Второй матч суперсерии «Ак Барс» — «Металлург». Игра начнется в 17.00. Вход — от 550 рублей.

Воскресенье, 18 марта

В Доме актера на Щапова покажут итальянские короткометражки — мелодрамы и комедии. Начало в 19.00. Вход — 250 рублей.

Тем, кому не нужно рано вставать в понедельник, могут отправиться в автокинотеатр Love Cinema. Покажут комедию «Сюрприз» (в 20.30) и драму «Дорога» (в 22.15). Роль удобных диванов в автокинотеатре выполняет ваш собственный автомобиль. Если вы любите смотреть кино со звуком, стоит позаботиться о магнитоле в машине. Въезд — 150 рублей с автомобиля.

Полную афишу событий в Казани смотрите здесь.

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