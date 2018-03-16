Что делать в Казани с 16 по 18 марта 

Изнурительная рабочая неделя подходит к концу. Пора поднять голову и подумать о выходных. Публикуем традиционную подборку всего самого интересного на три дня — пятницу, субботу и воскресенье.
Пятница, 16 марта
В «Пирамиде» выступит Louna — в меру популярная российская рок-группа с женским вокалом. Концерт начнется в 20.00. Билеты недешевые — от 1 790 рублей.
Театр SDVIG покажет «Маленький спектакль на лоне природы» (на самом деле в здании на Лобачевского). Зрители смогут поплакать, посмеяться и задуматься. В общем, пережить гамму чувств. Начало в 19.00. Вход — 500 рублей.
В тайм-кофейне New York Coffee выступит казанская инди-рок-группа «Я.rar» (видимо, ребята скрестили татарское «ярар» с архиватором). Музыканты представят свою акустическую программу. Начало в 20.00. Вход — 250 рублей.
В лаундж-баре «Сноб» с юмором пройдутся по вечным темам: любовь, политика и работа. Звездами вечера станут актриса Лукерья Ильяшенко и главный редактор известного журнала «Maxim» Александр Маленков. Начало в 21.00. Вход — от 1 500 рублей.
«Ак Барс» продолжает поход за кубком Гагарина. В полуфинале восточной конференции казанцам достался магнитогорский «Металлург». Это классическое противостояние нельзя пропускать. Матч начнется в 19.00. Вход — от 600 рублей.
Суббота, 17 марта
Казанцы, которые не боятся провести два часа на холоде, могут отправиться на матч «Рубина». Соперник серьезный — московский «Спартак». Игра пройдет на «Казань-Арене». Начало в 19.00. Вход — от 400 рублей.
В Big Twin Bar отметят День святого Патрика. В программе вечеринки кельтская музыка и ирландские танцы. Начало в 20.00. Вход — 250 рублей.
Luxor соберет поклонников Homie, прекрасно сочетающего рэп и лирику. Концерт начнется в 20.00. Вход — от 1 000 рублей.
В Korston выступит Кравц — известный исполнитель, сотрудничавший с Иваном Дорном, Jah Khalib и другими важными парнями. Начало в 23.00. Вход — от 500 рублей.
В New York Coffee всю ночь будут смотреть оскароносные фильмы: «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Темные времена». Киномарафон начнется в 22.00. Вход — от 300 рублей.
Второй матч суперсерии «Ак Барс» — «Металлург». Игра начнется в 17.00. Вход — от 550 рублей.
Воскресенье, 18 марта
Самый бюджетный и патриотичный вариант уик-энда — проголосовать, получить браслет и отправиться на «Казань-Арену». Здесь пройдет концерт с сочетанием несочетаемого: Элвин Грей, Салават, Валерий Меладзе и кумир юных девушек Егор Крид. Мероприятие бесплатное, но обязательно нужен браслет «Я проголосовал» (вручают на избирательных участках). Начало в 17.00. Подробнее здесь.
В КСК УНИКС — спектакль с лаконичным названием «Дуры». Играют артисты, которых обычно можно увидеть на ТНТ: Тимур Тания, Валентина Мазунина и Мария Шекунова. Начало в 19.00. Вход — от 1 400 рублей.
В Доме актера на Щапова покажут итальянские короткометражки — мелодрамы и комедии. Начало в 19.00. Вход — 250 рублей.
Тем, кому не нужно рано вставать в понедельник, могут отправиться в автокинотеатр Love Cinema. Покажут комедию «Сюрприз» (в 20.30) и драму «Дорога» (в 22.15). Роль удобных диванов в автокинотеатре выполняет ваш собственный автомобиль. Если вы любите смотреть кино со звуком, стоит позаботиться о магнитоле в машине. Въезд — 150 рублей с автомобиля.
Важные киноновинки недели: боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер, но без Анджелины Джоли, «Леди Берд» Греты Гервиг и мультфильм «Шерлок Гномс».
Полную афишу событий в Казани смотрите здесь.
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