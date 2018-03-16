Ещё
Около двух тысяч жителей Свердловской области можно признать безвестно отсутствующими
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около двух тысяч жителей Свердловской области можно признать безвестно отсутствующими 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«20 процентов алиментщиков, это около 2000, которые находятся в розыске и которыми мы занимаемся, они прекратили связь с семьей, поменяли фамилию. Взыскательница при этом не может получить никакой субсидии», — охарактеризовал Владимир Осьмак людей, которые рискуют попасть в категорию «безвестно отсутствующих». Напомним, новация в федеральном законодательстве позволила признавать безвестно отсутствующими должников по алиментам, которых приставы не могут найти более двух лет. Ранее решения суда относились лишь к тем должникам, которых разыскивала полиция. В результате дети скрывающихся алиментщиков смогут получать пособие, а сами беглецы лишатся возможности официально трудоустроиться и пользоваться медицинской помощью. Всего в Свердловской области около 19000 тех, с кем уже не первый год работают судебные приставы, пытаясь взыскать алименты.
Владимир Осьмак отметил, что не все из них являются злостными неплательщиками. Есть семьи, которые после развода прекратили общение между собой и используют судебных приставов как модераторов. Есть и бывшие жены, которые обращаясь к судебным приставам преследуют цель вернуть мужа к ребенку.
За 2017 год судебными приставами Свердловской области было реализовано 1200 судебных решений в пользу детей-сирот и детей, родители которых являются неплательщиками по алиментам.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс вспомнила, как ее раздел Сергей Шнуров Проснулся с желанием убивать. Американский подросток зарезал друга после прочтения Корана Евгений Куйвашев отмечает день рождения: поздравления принимает на работе, а в качестве подарка просит помочь детям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской10
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение