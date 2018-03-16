Около двух тысяч жителей Свердловской области можно признать безвестно отсутствующими

«20 процентов алиментщиков, это около 2000, которые находятся в розыске и которыми мы занимаемся, они прекратили связь с семьей, поменяли фамилию. Взыскательница при этом не может получить никакой субсидии», — охарактеризовал Владимир Осьмак людей, которые рискуют попасть в категорию «безвестно отсутствующих». Напомним, новация в федеральном законодательстве позволила признавать безвестно отсутствующими должников по алиментам, которых приставы не могут найти более двух лет. Ранее решения суда относились лишь к тем должникам, которых разыскивала полиция. В результате дети скрывающихся алиментщиков смогут получать пособие, а сами беглецы лишатся возможности официально трудоустроиться и пользоваться медицинской помощью. Всего в Свердловской области около 19000 тех, с кем уже не первый год работают судебные приставы, пытаясь взыскать алименты.

Владимир Осьмак отметил, что не все из них являются злостными неплательщиками. Есть семьи, которые после развода прекратили общение между собой и используют судебных приставов как модераторов. Есть и бывшие жены, которые обращаясь к судебным приставам преследуют цель вернуть мужа к ребенку.

За 2017 год судебными приставами Свердловской области было реализовано 1200 судебных решений в пользу детей-сирот и детей, родители которых являются неплательщиками по алиментам.