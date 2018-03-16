В больницах и медцентрах пройдут дни открытых дверей

Специалисты проведут лекции, встречи и консультации. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.

В больницах и медицинских центрах с 19 по 31 марта пройдут дни открытых дверей, во время которых посетители смогут получить ответы на интересующие их вопросы.

Морозовская детская городская клиническая больница приглашает родителей с детьми. Участники открытого симпозиума, посвященного лечению эпилепсии, смогут пообщаться со специалистами. Кроме того, консультативный центр больницы проведет встречу по теме «Хирургия».

Будущие мамы посетят родильные отделения и зададут интересующие их вопросы о беременности, родах и послеродовом периоде. Также специалисты проведут лекции в рамках проекта «Школа будущих мам».

Дни открытых дверей для беременных пройдут в городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского, городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова, городской клинической больнице № 24 и городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева.

Всех желающих приглашают на выездной семинар в рамках проекта «Школа здоровья» и донорскую акцию, которые проводит городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского. Консультации онкоурологов пройдут в городской клинической больнице № 24. Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. А. Алексеева и психоневрологический диспансер № 18 проведут цикл лекций, посвященный устройству психиатрической помощи в Москве. Полное расписание дней открытых дверей и адреса клиник можно найти здесь.