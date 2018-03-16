Губернатор Свердловской области принимает поздравления в день рождения

В адрес руководителя уральского региона было направлено обращение екатеринбургского сити-менеджера со словами поздравления в день его рождения. Александр Якоб отметил высокие организаторские способности Евгения Куйвашева на посту губернатора Свердловской области и пожелал крепкого здоровья. Счастья и успехов. «Глубокое знание вверенного вам региона, богатый опыт управленца, принципиальность и энергичность позволяют безошибочно определять оптимальные направления развития Свердловской области для реализации даже самых амбициозных целей. Вместе с тем нельзя не отметить ваше позитивное отношение к инновациям в сфере управления, к совершенствованию существующих практик и институтов, что становится на сегодняшний день критически важным качеством любого успешного руководителя», — отметил глава городской администрации.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по традиции в этом году отказался от подарков на день рождения. Вместо этого он предложил всем дарителям перевести денежные средства в благотворительный фонд «Мы вместе» на лечение больных детей, которым требуется материальная помощь.

Стоит отметить, что инициатива губернатора который год подряд приносит большую материальную помощь. Как ранее отмечала в беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» руководитель фонда «Мы вместе» Ирина Луговых в 2016 году в день рождения Евгения Куйвашева удалось собрать около 1,2 млн рублей на лечение тяжело больных детей.