Мастера производственного обучения по профессии «повар, кондитер» продемонстрировали свой профессионализм на областном конкурсе

В Ярославле прошел областной конкурс профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения по профессии «повар, кондитер». В числе участников — девять профессиональных образовательных организаций из Ярославля, Рыбинска, Любимского, Борисоглебского, Гаврилов-Ямского муниципальных районов.

— Когда мы говорим о подготовке кадров, в данном случае — для сферы обслуживания, мы точно должны понимать, кто их обучает, насколько профессиональны люди, которые этим занимаются, — отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков . — Такие конкурсы стимулируют повышение профессионализма: участники не только соревнуются, но и обмениваются опытом. Происходит то, что можно назвать кухней профессионального роста мастеров.

Конкурсное задание состояло из трех модулей. Мастера готовили так называемый Finger Food («еда пальцами») — небольшие закуски размером «на два укуса», причем один вид должен был обязательно содержать рис. Finger Food сейчас называют новейшим трендом, модным кулинарным течением, которому прочат блестящее будущее.

Второе задание — горячее блюдо из птицы: котлета по-киевски согласно технологической карте, два гарнира, один из которых — обязательный овощной гратен, и минимум один соус на выбор. На десерт — открытый яблочный пирог на основе песочного теста. На выполнение модулей отводится 4 часа.

— Времени, конечно, маловато, потому что бутерброды очень мелкие, тяжело с ними работать. А так блюда не особо сложные, — сказала мастер производственного обучения по профессии «повар, кондитер» Гаврилов-Ямского политехнического колледжа Алла Таланина. — Ну да, котлета по-киевски — там нужна сноровка, чтобы ее собрать и чтобы она соответствовала требованиям качества. Стараюсь на одном месте не сидеть, взять что-нибудь для себя новенькое и самой показать, что умею. Опыт потом ученикам передать.

Вопросы развития кадровой политики страны обсуждали на форуме «Наставник», который прошел в Москве месяц назад.