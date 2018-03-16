Ещё
Кинологи Западного округа пригласили в гости детей с ограниченными возможностями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кинологи Западного округа пригласили в гости детей с ограниченными возможностями 

На Западе Москвы 16 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
В УВД по ЗАО приехали воспитанники Комплексного реабилитационно-образовательного центра «Раменки», чтобы посетить Центр кинологической службы.
Член Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович организовал данное мероприятие с целью оказания помощи детишкам, имеющим определенные проблемы со здоровьем.
Инспекторы-кинологи провели ребят по центру и показали, где живут служебные собаки, рассказали об их работе и заслугах. Ребята с неподдельным интересом узнавали, как правильно ухаживать за собаками, чем их кормить, как часто надо с собакой заниматься, каким командам обучать питомца, чтобы он смог работать в полиции. Сотрудники кинологического центра подробно и обстоятельно отвечали на все вопросы детей.
На учебной площадке были устроены показательные выступления, где собаки продемонстрировали свои навыки. А после ребята могли в спокойной непринужденной обстановке пообщаться и сфотографироваться со служебными собаками. У детей с ограниченными возможностями после общения с четвероногими друзьями накапливается много положительных эмоций и повышается уверенность в себе.
Ребята поблагодарили сотрудников кинологической службы УВД по Западному округу во главе с начальником Центра подполковником полиции Александром Воздвиженским и представителя Общественного совета при УВД по ЗАО Юрия Шарковича за насыщенное и интересное мероприятие.
На Западе Москвы: последние новости
Топ-9. Куда пойти в выходные? Руководство и сотрудники УВД по ЗАО приняли участие во всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом» В гостях у «Пионера» побывает Лев Слепнер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской10
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение