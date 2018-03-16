Кинологи Западного округа пригласили в гости детей с ограниченными возможностями

УВД по ЗАО приехали воспитанники Комплексного реабилитационно-образовательного центра «Раменки», чтобы посетить Центр кинологической службы.

Член Общественного совета при УВД по ЗАО Юрий Шаркович организовал данное мероприятие с целью оказания помощи детишкам, имеющим определенные проблемы со здоровьем.

Инспекторы-кинологи провели ребят по центру и показали, где живут служебные собаки, рассказали об их работе и заслугах. Ребята с неподдельным интересом узнавали, как правильно ухаживать за собаками, чем их кормить, как часто надо с собакой заниматься, каким командам обучать питомца, чтобы он смог работать в полиции. Сотрудники кинологического центра подробно и обстоятельно отвечали на все вопросы детей.

На учебной площадке были устроены показательные выступления, где собаки продемонстрировали свои навыки. А после ребята могли в спокойной непринужденной обстановке пообщаться и сфотографироваться со служебными собаками. У детей с ограниченными возможностями после общения с четвероногими друзьями накапливается много положительных эмоций и повышается уверенность в себе.

Ребята поблагодарили сотрудников кинологической службы УВД по Западному округу во главе с начальником Центра подполковником полиции Александром Воздвиженским и представителя Общественного совета при УВД по ЗАО Юрия Шарковича за насыщенное и интересное мероприятие.