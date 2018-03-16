Ещё
Илья Резник представит свои песни и стихи на «Юбилейном вернисаже» в Кремле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Резник представит свои песни и стихи на «Юбилейном вернисаже» в Кремле 

ТАСС 16 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Праздничный концерт «Юбилейный вернисаж», посвященный 80-летию поэта-песенника Ильи Резника, 20 марта соберет на сцене Государственного Кремлевского дворца звезд отечественной эстрады.
"Концерт будет в двух отделениях, очень насыщенный, разноплановый: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, Тамара Гвердцители и Лариса Долина, Сосо Павлиашвили и Маша Распутина, Полина Гагарина, Валерия, Владимир Пресняков, Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, наш детский коллектив «Маленькая страна» — и это не полный список того, что у нас будет", — рассказал Резник ТАСС.
Юбиляр пообещал, что прозвучат его известные песни, стихи и молитвы. «С благословения патриарха Кирилла я написал сто поэтических молитв и псалмов Русской православной церкви. Три или четыре молитвы обязательно прозвучат в моем исполнении», — сказал он.
Роль конферансье вечера Резник также возьмет на себя. «Буду представлять каждого участника в поэтической форме, иронически-лирической. Вспомню какие-то эпизоды нашего совместного творчества. Также буду петь свои песни: „Ясень“, „Не отрекайся от страны“, и, конечно, читать стихи. Это не просто сухой концерт, это живой отчет о творческой деятельности», — сказал поэт.
По признанию Резника, наиболее близкая ему на сегодняшний день композиция завершит праздничный концерт. «Это будет финальная песня в исполнении Аллы Пугачевой и хора „Скупимся на любовь“: „Летим, как мотыльки на пламя, друзей теряем дорогих. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых“, — прочитал он свои стихи.
Илья Резник отметит юбилей 4 апреля. Из под пера легендарного поэта-песенника появились такие хиты, как: „Золушка“, „Яблони в цвету“, „Маэстро“, „Старинные часы“, „Странник“, „Чарли“, „Еще не вечер“, „Вернисаж“, „Стюардесса по имени Жанна“, „Кабриолет“ и многие другие.
ТАСС: последние новости
А мой парень — татарин: сериал "Золотая Орда", неожиданный парафраз "Игры престолов" Художники под Ивановом изображают стадионы и футболистов на сувенирах к ЧМ-2018 Что будут делать россияне в день выборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской10
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение