Илья Резник представит свои песни и стихи на «Юбилейном вернисаже» в Кремле

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС /. Праздничный концерт «Юбилейный вернисаж», посвященный 80-летию поэта-песенника Ильи Резника , 20 марта соберет на сцене Государственного Кремлевского дворца звезд отечественной эстрады.

Юбиляр пообещал, что прозвучат его известные песни, стихи и молитвы. «С благословения патриарха Кирилла я написал сто поэтических молитв и псалмов Русской православной церкви . Три или четыре молитвы обязательно прозвучат в моем исполнении», — сказал он.

Роль конферансье вечера Резник также возьмет на себя. «Буду представлять каждого участника в поэтической форме, иронически-лирической. Вспомню какие-то эпизоды нашего совместного творчества. Также буду петь свои песни: „Ясень“, „Не отрекайся от страны“, и, конечно, читать стихи. Это не просто сухой концерт, это живой отчет о творческой деятельности», — сказал поэт.

По признанию Резника, наиболее близкая ему на сегодняшний день композиция завершит праздничный концерт. «Это будет финальная песня в исполнении Аллы Пугачевой и хора „Скупимся на любовь“: „Летим, как мотыльки на пламя, друзей теряем дорогих. Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых“, — прочитал он свои стихи.

Илья Резник отметит юбилей 4 апреля. Из под пера легендарного поэта-песенника появились такие хиты, как: „Золушка“, „Яблони в цвету“, „Маэстро“, „Старинные часы“, „Странник“, „Чарли“, „Еще не вечер“, „Вернисаж“, „Стюардесса по имени Жанна“, „Кабриолет“ и многие другие.