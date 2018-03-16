Фонд Константина Малофеева создаст детский онлайн-кинотеатр

Благотворительный фонд святителя Василия Великого, учредителем которого является бизнесмен Константин Малофеев , договорился о создании детского онлайн-кинотеатра с Фондом развития творчества «Жизнь и Дело», сообщила пресс-служба фонда Василия Великого. Об объеме инвестиций в проект и о сроках его запуска не сообщается.

«В России создадут онлайн-платформу, где соберут фильмы и мультфильмы со всего мира, транслирующие общечеловеческие ценности, — сообщила пресс-служба фонда. — Соглашение о создании ресурса было подписано руководителем Фонда cвятителя Василия Великого Еленой Мильской и председателем Фонда развития творчества «Жизнь и Дело» Николаем Данном ».

«Этот онлайн-ресурс будет аккумулировать лучшее детское и семейное кино со всего мира. Все это делается для популяризации традиционных общечеловеческих и семейных ценностей. Виртуальным кинотеатром смогут пользоваться дети, родители, а также педагоги. Кроме этого, помимо сайта, запустим мобильное приложение, которое откроет доступ к фильмофонду познавательного кино», — отметила Елена Мильская, слова которой приведены в сообщении.