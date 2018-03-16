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Фонд Константина Малофеева создаст детский онлайн-кинотеатр
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Фонд Константина Малофеева создаст детский онлайн-кинотеатр 

Rambler News Service 16 марта 2018
Благотворительный фонд святителя Василия Великого, учредителем которого является бизнесмен Константин Малофеев, договорился о создании детского онлайн-кинотеатра с Фондом развития творчества «Жизнь и Дело», сообщила пресс-служба фонда Василия Великого. Об объеме инвестиций в проект и о сроках его запуска не сообщается.
«В России создадут онлайн-платформу, где соберут фильмы и мультфильмы со всего мира, транслирующие общечеловеческие ценности, — сообщила пресс-служба фонда. — Соглашение о создании ресурса было подписано руководителем Фонда cвятителя Василия Великого Еленой Мильской и председателем Фонда развития творчества «Жизнь и Дело» Николаем Данном».
«Этот онлайн-ресурс будет аккумулировать лучшее детское и семейное кино со всего мира. Все это делается для популяризации традиционных общечеловеческих и семейных ценностей. Виртуальным кинотеатром смогут пользоваться дети, родители, а также педагоги. Кроме этого, помимо сайта, запустим мобильное приложение, которое откроет доступ к фильмофонду познавательного кино», — отметила Елена Мильская, слова которой приведены в сообщении.
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