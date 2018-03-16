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Рисованию в этно-стиле научат в районе Марьино
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Рисованию в этно-стиле научат в районе Марьино 

Управа района Марьино 16 марта 2018
Фото: Марьинский вестник
Мастер-класс «Морская черепаха» состоится в районе Марьино 18 марта. Его участников научат рисовать в этно-стиле.
Занятие пройдет в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова на Новочеркасском бульваре. Дети освоят технику рисования ватными палочками, благодаря которой получается этно-стиль. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью КЦ Елена Саковец.
— Дети от 6 лет создадут работу «Морская черепаха», — пояснила Саковец.
Занятие начнется в 11.00. Адрес проведения — Новочеркасский бульвар, дом 29. участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (495) 348-41-09. (то)
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