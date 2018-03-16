Рисованию в этно-стиле научат в районе Марьино

Мастер-класс «Морская черепаха» состоится в районе Марьино 18 марта. Его участников научат рисовать в этно-стиле.

Занятие пройдет в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова на Новочеркасском бульваре. Дети освоят технику рисования ватными палочками, благодаря которой получается этно-стиль. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью КЦ Елена Саковец

— Дети от 6 лет создадут работу «Морская черепаха», — пояснила Саковец.

Занятие начнется в 11.00. Адрес проведения — Новочеркасский бульвар, дом 29. участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться по телефону: 8 (495) 348-41-09. (то)