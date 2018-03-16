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Паблик-центр на базе детского отдела библиотеки им. Н. А. Добролюбова на Новом Арбате
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Паблик-центр на базе детского отдела библиотеки им. Н. А. Добролюбова на Новом Арбате 

Ezhikezhik.ru 16 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
В Паблик-центре на Новом Арбате дети получают возможность общаться в книжных, дискуссионных клубах и группах, осуществлять творческие проекты, участвовать в мастер-классах, посещать курсы актерского, писательского мастерства, лекции, тренинги и выставки.
Актив центра всегда открыт для новых идей и начинаний, которые предлагают юные участники.
Здесь смотрят и обсуждают кино и сериалы, играют в настольные игры и на музыкальных инструментах, проводят чаепития и встречи с интересными людьми (журналистами, писателями, музыкантами).
В центре работает подростковая студия современной поэзии, MTG-клуб «Эфирная битва» (партии и турниры настольной игры Magic the Gathering).
На swap-party можно весело провести время, познакомиться и обменяться вещами с другими гостями (к примеру, поменять зимние вещи на летние).
Часть мероприятий центра проводится бесплатно, некоторые оплачиваются. В среднем, цена за участие в тренинге, мастер-классе или бизнес-завтраке начинается от 200-500 руб. и доходит до 3500 руб. с человека.
На все акции требуется регистрация (иногда количество участников ограничено), часто если оплатить событие заранее, то цена на него ниже, чем в день проведения.
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