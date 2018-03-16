Влезай — не убьет: 3 вдохновляющие истории о том, как заняться бизнесом и не разориться

Самая приключенческая профессия — не космонавт и даже не сапер, а частный предприниматель. Вот уж у кого каждый день наполнен драйвом. Головной боли немерено, но игра стоит свеч хотя бы из-за того, что трудишься на благо самого себя. При этом, в отличие от космонавтики, бизнесом может заняться каждый, нужно только найти свою нишу.

Мы поговорили с тремя обычными людьми, которые однажды решились и не прогадали. Они рассказали, с чего все началось и как со всем этим управляются.

Наталья Тарабанова, владелец магазина пряжи «НеБабушка»

Бизнес зародился после того, как Наталья — большой любитель вязания — столкнулась с тем, что существующие интернет-магазины не могут удовлетворить ее запросы: неудобные фильтры, отсутствие достойного сервиса, сложности с доставкой. У нее тогда только-только родился первый ребенок, и возможности ходить по обычным магазинам не было. Так появилась идея освоить целину, запустив сайт, где вязальщицы могли купить все необходимое и заказать доставку в любую точку страны. С тех пор прошло только три года, а «НеБабушка» уже гораздо больше, чем сайт.

Прежде бизнесвумен работала в сфере маркетинга, поэтому раскрутка новорожденного проекта сразу была поставлена на верные рельсы. Для рекламы задействовали самую прогрессивную площадку — инстаграм. Вязанием увлекаются люди творческие, которые вечно находятся в поиске вдохновения, так что ленту этой соцсети они листают постоянно. Повышению лояльности аудитории поспособствовало и открытие шоурума, который позже превратился в полноценный магазин.

Публикация от Пряжа. Магазин в Москве (@ne_babushka)

Фев 6, 2018 в 12:05 PST «Расходы на содержание магазина, конечно, немалые, но окупаются с лихвой. Мы сразу же с девочками создали творческую среду: проводим беседы на интересные темы, приглашаем спикеров. У нас сложился целый клуб, в котором много постоянных членов. И теперь едва ли не главным инструментом привлечения клиентов является сарафанное радио. Буквально несколько дней назад к нам в магазин по рекомендации знакомой зашла радиоведущая Маргарита Митрофанова и разместила в инстаграме фото с геотегом».

Публикация от Пряжа. Магазин в Москве (@ne_babushka)

Сен 3, 2017 в 4:17 PDT Сейчас Наталья работает на два фронта. Недавно родилась дочка, и обязанности топ-менеджера приходится комбинировать с обязанностями мамы. В офисе часто бывать не получается, но делу это не мешает. Решение текущих вопросов и мониторинг ситуации происходит через сервис «МойСклад». Это облачное ПО, сочетающее в себе все функции, необходимые малому бизнесу: обработку заказов, управление продажами и закупками, складской учет, контроль финансовых расчетов, прогнозирование и так далее.

«”МойСклад” мы установили через пару месяцев после запуска сайта. Сначала пытались вести учет в Excel, но при таком объеме товара избежать ошибок было практически невозможно. Сейчас «МойСклад» — наш единственный ИТ-инструмент, и он справляется со всеми возникающими задачами. Для нас особенно ценно, что сервис адаптирован и для интернет-проектов, и для розничных точек продаж. Мы, например, подключили в магазине онлайн-кассу, и все данные по продажам сразу же передаются в облако с помощью штрихкодов. Ну а для меня лично в нынешней ситуации важно, что все процессы можно контролировать удаленно, в том числе через мобильное приложение».

Успеть пожить не на работе

Сергей Мороков, совладелец интернет-магазина мяса для стейков Steak@home

Окончив институт, Сергей прожил некоторое время в Калининграде, а потом вернулся в Москву и принялся искать работу. Хождение по собеседованиям и обновления резюме на хедхантере быстро осточертели. На семейном совете было принято волевое решение организовать свое дело. Опций на рассмотрении было несколько, а вариант торговать мраморной говядиной возник случайно: знакомый приехал из Австралии и в красках описал, насколько там вкусны и популярны стейки, заразив идеей привить эту культуру в России.

«За четыре с половиной года существования бизнеса мы много раз могли закрыться. Проработав всего три месяца, мы столкнулись с серьезной проблемой: Россия ввела санкции, и австралийскую говядину запретили. Достойной замены в России на тот момент не было. Но «запрещенку» начала заменять говядина из Аргентины, Уругвая и Новой Зеландии. Потом мы стали участвовать в фестивалях еды. По сути, это другой бизнес, но мы воспринимали его как способ продвижения: общались с людьми, получали обратную связь. Подобные мероприятия позволили выйти на окупаемость и платить себе хоть какую-то, минимальную зарплату».

Публикация от Павел Поцелуев (@steakhome)

Июн 25, 2017 в 11:56 PDT Рынок элитного мяса в России развит слабо. У нас стейк позиционируется как ресторанное блюдо, хотя ничего сложного в его приготовлении нет. Нужно очень постараться, чтобы испортить мясо. В сущности, риск заключается только в том, что получится не та прожарка. В домашних условиях несложно приготовить почти такой же вкусный стейк, как в ресторане. Перед Steak@home стояла задача донести эту мысль до аудитории.

Публикация от Павел Поцелуев (@steakhome)

Фев 4, 2018 в 6:36 PST «Жарить стейки для себя и друзей — это удовольствие, которое постепенно перерастает в хобби. Из-за этого у нас все время растет доля постоянных клиентов. Их стало больше тысячи уже через два года после запуска магазина. Как только мы начали получать по три-четыре заказа в день, задумались об автоматизации. Пара дней поиска — и мы выбрали «МойСклад». Нам понравился дизайн, легкость и то, что нет ничего лишнего. На тот момент мы не могли себе позволить ИТ-специалиста, а этот сервис сумели интегрировать самостоятельно.

Каждый день я проверяю заказы поступившие и заказы отгруженные — больше из любопытства, а работаю чаще всего в блоке «Финансы»: слежу за текущими расходами, анализирую недельные продажи, загружаю банковскую выписку. Вообще, весь управленческий и финансовый учет ведется полностью в «МоемСкладе». Здесь же каждый вторник менеджер магазина и кладовщик проводят инвентаризацию».

Насколько успешно у Steak@home получается создавать новую модель потребления, можно оценить по росту среднего чека. На старте проекта он составлял около трех с половиной тысяч рублей, через полтора года — почти вдвое больше, а сейчас приближается к десяти тысячам.

Вырастить средний чек Тимур Шаков, генеральный директор интернет-магазина полезной косметики DeoShop

До того как заняться частным предпринимательством, Тимур потел на госслужбе. Потел в прямом смысле слова: постоянно приходилось носить строгий деловой костюм и часами заседать на совещаниях, которые вечно проходили в тесных кабинетах, где быстро заканчивался весь свежий воздух. В поисках эффективного средства от потливости Тимур нашел информацию об американском дезодоранте. Стал заказывать его сначала для себя, а как убедился в его чудодейственных свойствах, решил продавать средство через интернет.

«Вообще, это был лишь способ дополнительного заработка. Но спрос оказался таким высоким, что было бы глупо не начать заказывать товары разных брендов. Со временем я запустил целый онлайн-магазин «Деошоп». Изначально это была площадка, где люди могли найти средства для решения своих проблем — потливости, целлюлита, выпадения волос и прочих неприятностей».

Публикация от Интернет-магазин DeoShop.ru (@deoshop.ru)

Окт 10, 2016 в 11:47 PDT Поначалу склад представлял собой пять полок, и учет удавалось вести на бумажке. Но по мере того, как ассортимент пополнялся более традиционными косметическими средствами и стал уже едва помещаться в комнату, автоматизированная система учета превратилась в жизненную необходимость. Тимур с партнерами попробовали установить традиционное коробочное ПО для торговли. Заплатили больше ста тысяч рублей, но ни одному из нанятых программистов успешно его внедрить так и не удалось.

Поэтому от традиционного софта решено было отказаться. А в сфере онлайн-сервисов конкурентов у «МоегоСклада», в общем-то, не существовало. Дело-то было лет десять назад.

Публикация от Интернет-магазин DeoShop.ru (@deoshop.ru)

Май 25, 2017 в 7:53 PDT «Даже те решения, которые существуют сейчас, не вполне отвечают нашим требованиям. В основном это специализированные сервисы, узконаправленные. «МойСклад» же адаптируется под любую специфику бизнеса. Мы его ценим главным образом за то, что не приходится морочить себе голову складским учетом. Не понимаю, зачем ковыряться в этом самостоятельно, если есть программа. Стоимость услуги-то почти символическая.

К тому же «МойСклад» позволяет не тратить много времени на обучение сотрудников. Пришел, например, новый кладовщик — человек, понятно, не слишком образованный. Если бы мы пользовались тем же «1С», приходилось бы не один день объяснять ему, как работать с софтом. А так все обучение занимает не более 15 минут. Кладовщику доступны только две вкладки — «прием» и «отгрузка», и, чтобы в них запутаться, надо быть совсем деревянным. Таких людей я стараюсь на работу не брать».

Пусть все делает программа