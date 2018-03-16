В Самаре планируют построить новую детскую поликлинику

Социальную инфраструктуру Октябрьского района Самары будут развивать. Здесь планируют построить новую детскую поликлинику. Об этом на встрече с жителями сообщила глава города Елена Лапушкина

— Вопрос о строительстве новой детской поликлиники на 500 мест сейчас активно обсуждают в областном правительстве. Деньги на ее проектирование уже заложены в бюджет на 2019 год, — рассказала Елена Лапушкина.

Пока же в регионе восстанавливают существующие поликлиники. В частности, Минздрав подключился к проекту «Бережливая медицина». Он создан для повышения удовлетворенности пациентов.

В нескольких учреждениях здравоохранения оптимизировали пространство зон ожидания, входных зон, отремонтировали помещения регистратур и кабинеты врачей.