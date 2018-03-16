Слух: в Сеть утёк сюжет «Дэдпула 2». Это, пожалуй, лучшая сцена после титров!

И снова анонимные пользователи 4chan'а выкладывают пересказ грядущего супергеройского блокбастера! Теперь под их прицел попал второй «Дэдпул».

Любопытно, что в отличии от спойлеров к «Войне бесконечности», здесь действительно много информации о грядущем фильме, которая ни разу не засветилась в трейлерах или промо-постерах. Или у кого-то очень богатая фантазия, или кому-то действительно удалось посмотреть фильм раньше всех. В любом случае, читайте на свой страх и риск.

В постапокалиптическом будущем Кейбл вламывается в правительственное учреждение и похищает устройство путешествия во времени. Он собирается убить опасного мутанта, который виновен в смерти его семьи. Увы, при перемещении устройство ломается, и теперь в нём остался лишь один заряд — его Кейбл хочет сохранить, чтобы вернуться в будущее после завершения миссии. В Нью-Йорке начинается заварушка. На Дэдпула нападают наёмники, и в ходе перестрелки гибнет Ванесса. Колосс и Сверхзвуковая боеголовка утешают Дэдпула и вновь приглашают его присоединиться к Людям Икс. Дэдпул неохотно соглашается помочь им в одной миссии — спасти Расти Коллинса (его играет Джулиан Деннисон ), мальчика-мутанта с выдающимися пирокинетическими способностями. С ним плохо обращались в приюте, и Дэдпул вторгается в заведение, когда санитары начинают пытать Расти. Их обоих арестовывает правительство и сажает в специальную тюрьму для мутантов Icebox («Ледяной ящик»). Они вынуждены носить особые ошейники, которые нейтрализуют суперсилы. Кейбл вламывается в «Ледяной ящик», чтобы убить Расти. Именно он и есть тот мутант из будущего, который позже станет известен как Огненный кулак (Fire Fist) виновный в смерти сотен жителей, включая и семью Кейбла.

В ходе суматохи Дэдпулу удаётся сбежать, чтобы позже вернуться за Расти. Память о Ванессе помогает ему собраться с силами: Болтливый наёмник собирает команду из Домино (Зази Битц), Продиджи ( Терри Крюс ), Цайтгайста ( Александр Скарсгард ) и Шаттерстара (Люис Тран). Они планируют перехватить конвой, перевозящий Расти. К несчастью, Продиджи, Цайтгайст и Шаттерстар гибнут во время прыжка с парашюта. Поэтому драться против Кейбла будут Дэдпул и Домино. В этот момент Расти ускользает. Мальчик верит, что Дэдпул бросил его, поэтому примыкает к другому пленнику — Джаггернауту (имя актёра не называется), — чтобы вместе с ним разрушить приют. Кейблу не удаётся одолеть Джаггернаута в одиночку, поэтому он всё же объединяет силы с Дэдпулом и Домино. Он всё еще одержим идеей убить Расти. Он утверждает, что резня в приюте и станет тем переломным моментом, который превратит мальчика в преступника и убийцу. Дэдпул уверен, что герои могут изменить будущее Расти.

Джаггернаут расшвыривает троицу и почти убивает их, но на помощь героям приходят Колосс и Сверхзвуковая боеголовка. Затем Дэдпул встречает Расти и просит того остановить резню. Уэйд надевает на себя ошейник, нейтрализующий регенерацию, и просит Расти убить его, чтобы доказать, что мальчик действительно такой злой. Расти сомневается, он уже готов отказаться от своего плана, но тут Кейбл стреляет в мальчика. Дэдпул прыгает, ловит пулю и умирает на руках Расти. Его жертва меняет мальчика, теперь он осознаёт свои ошибки, что меняет будущее. Кейбл чувствует вину за смерть Дэдпула. Он прыгает в прошлое, чтобы заставить Дэдпула надеть медальон Ванессы — в итоге он спасает Уэйда от пули. Расти принимают в школу профессора Ксавье, а Дэдпул и Кейбл проникаются уважением друг к другу. Кейбл уходит в закат.

В сцене после титров Сверхзвуковая боеголовка чинит устройство перемещения во времени. Дэдпул применяет его, чтобы спасти Ванессу от смерти. После этого он снова отправляется в прошлое, чтобы убить Дэдпула из фильма «Люди Икс: Росомаха» и Райана Рейнольдса перед тем, как тот подпишет контракт на съёмки в «Зелёном фонаре».

Вот такие спойлеры. Теперь отчасти можно понять зрителей, которым не якобы не слишком понравился сюжет «Дэдпула 2». Здесь действительно очень мало Домина и Кейбла, а вся чехарда про путешествия во времени напоминает больше типичный фильм про Людей Икс, чем ироничную и сатирическую картину про Болтливого наёмника. Хотя сцена после титров действительно хороша!

Узнаем правда это или нет уже 17 мая.