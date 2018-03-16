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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс вспомнила, как ее раздел Сергей Шнуров
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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс вспомнила, как ее раздел Сергей Шнуров 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
По словам Алисы, отношения со Шнуровым стали портиться после трех лет ее работы в группе — музыкант стал часто срываться и кричать на нее. Девушка добавила, что изначально Сергей спокойно воспринял ее решение уйти, однако вскоре после этого объявил ей бойкот. «Шнуров перестал отвечать на звонки и СМС. От Василисы я узнала, что моё имя запрещено даже произносить в коллективе, а от логиста группы узнала, что на большие концерты в Москве 24 марта поедут уже две новые девочки», — приводит слова певицы Life.ru. Она заявила, что музыкант не дал ей возможности по-человечески попрощаться с коллегами.
Также Вокс не смогла простить Шнурову постоянные унижения, апогеем которых стало публичное раздевание Алисы на концерте 6 июня 2014 года. Тогда, по словам девушки, ее жизнь разделилась на «до» и «после». «Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шёл процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашел ничего лучшего, чем раздеть меня на сцене. Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой», — рассказала певица.
«ФедералПресс» писал, что группировка «Ленинград» презентовала в канун 8 марта клип о российской женщине-супергероине.
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