12 актеров, которые реагируют на папарацци как боги 

У актерской профессии много издержек, и одна из главных заключается в том, что ты вечно на виду. Тебя преследуют фотографы и днем, и ночью. Причем, когда не преследуют, еще хуже. Но если карьера идет хорошо, то очень часто папарацци достают до чертиков. И появляются в интернетах фотки актеров, поджавших хвосты и натянувших капюшон до пяток.
Ну, а эти актеры пошли другим путем:
Кара Делевинь развлекалась, «отстреливая» охотников.
justjared.com Райан Гослинг
Райан обедал в ресторане, когда заметил фотографа в засаде.
justjared.com Марк Хэмилл
В отличие от Дэйзи Ридли и Джона Бойеги, которые не были расположены к фотосъемке, Марк на позитиве и наслаждается вниманием.
justjared.com justjared.com Джерард Батлер
Джерард бросил вызов папарацци в фотоперестрелке. Жаль, не выложил в сеть, какие кадры получились у него.
justjared.com Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс посылает привет всем ценителям прекрасного.
justjared.com Грант Гастин
Признанный Флэш наших дней, увидев папарацци, тут же пользуется случаем, чтобы сделать веселые и крутые фотки.
justjared.com Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун
Эндрю и Эмма использовали преследователей в своих целях: «Мы только что обнаружили, что снаружи ресторана, где мы обедаем, сидят папарацци. Так что… Почему бы не воспользоваться этой возможностью и не привлечь внимание к организациям, которые нуждаются в этом и заслуживают этого: www.wwo.org, www.gildasclubnyc.org. Доброго вам дня!»
justjared.com Джим Керри и Дженни Маккарти
Отдыхая на побережье в Малибу, Джим заметил, что их с подругой выслеживают, и решил подкинуть счастья в их нелегкие будни.
justjared.com Дастин Хоффман
Хоффман играет в прятки с папарацци. Это так мило.
justjared.com justjared.com Хью Джекман
Хью Джекман, отправляясь в отпуск, просто созвал всех желающих запечатлеть его на пляже и побегал для них денек. Все получили свое: фотографы кадры с Хью на пляже, а сам актер — спокойный отдых все остальные дни.
justjared.com Саймон Коуэлл
Британский телеведущий с удовольствием позирует фотоохотникам.
justjared.com Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф делает из своей жизни перформанс и привлекает к процессу своих друзей.
justjared.com Дэниэл Рэдклифф
Король троллей! Дэниэл Рэдклифф полгода носил одну и ту же куртку и кепку, меняя лишь футболки. В результате все фотографии у бедных папарацци выглядели так, словно сделаны в один и тот же день, и их просто невозможно было продать.
justjared.com