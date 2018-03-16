Мрачная магия дель Торо: как создавалась «Форма воды»

Авторы телеграм-канал о драматургии и режиссуре geekvault разобрали лауреата «Оскара» — 2018 в номинации «Лучший фильм» по косточкам, а именно — прочитали вдоль и поперек сценарий фильма и нашли множество скрытых на первый взгляд символов, значений и подтекста, обеспечивших (и вполне заслуженно) заветную позолоченную статуэтку.

Осторожно! В тексте много букв и спойлеров.

Представление протагониста (Элайза)

Первым делом авторы обозначают конструирующий принцип истории — это сказка. Какими бы ни были приметы настоящего (маленький город, сирена скорой), во многое предстоит безоглядно поверить: «давным-давно», «дни царствования», «принцесса без голоса». Волшебную интонацию поддерживают открывающие образы — не только предметы быта, но сама Элайза парит в водяной толще.

Fox Searchlight Pictures

Еще через минуту мы получаем следующую характеристику — бедная. Ее квартира — лишь плохо изолированная подсобка над убыточным кинотеатром. И тут авторы выкладывают козырь — порезы-жабры на шее героини. Мы на крючке. И тут же — сцена мастурбации. Авторы говорят зрителю: да, вы в сказке, но наша сказка — честная и реалистичная.

Мы все еще не знаем, чем занимается героиня, но очевидно, что низкооплачиваемой и выматывающей работой (квартира-подсобка, будильник на 23:00, дефицит времени). Наблюдая кашеварную рутину Элайзы, мы понимаем, что она примирилась со своим одиночеством. Именно из этой трясины ей предстоит отправиться в удивительное приключение.

Fox Searchlight Pictures

Представление антагониста (Стрикленд)

Впервые мы видим его входящим в лабораторию. Но настоящее знакомство со Стриклендом происходит позднее — в уборной. Выбор локации не случаен. В армии уборная является местом иерархическим (за уборку ответственны новобранцы) и одновременно пространством вне иерархий — у писсуара все равны.

Зельда и Элайза заняты грязной работой (они — низшее звено лабораторной структуры), появляется Стрикленд. Уборщицы направляются к выходу, но Стрикленд их останавливает. Внешне он носит маску джентльмена, но на самом деле демонстрирует власть. Он воспринимает их по функциональному назначению — уборщицами, но не женщинами.

Fox Searchlight Pictures

Две эти характеристики — упоение властью и презрение к низшим существам (как Элайза низшим по рангу, или как Амфибия низшим эволюционно) — еще раз подчеркиваются во время мочеиспускания. Поза Стрикленда, его манера речи и то, как во время монолога он орошает свежевымытый пол, вопят о его системе ценностей. Он — альфа.

Единственное, перед чем преклоняется он сам, это превосходящая сила. Чего только стоит страстный и детальный монолог о шокере (атрибут власти, который Стрикленд не выпускает из рук). Интересно, что в сценарии шокер укороченный, в фильме же — фрейдистски удлиненная модель.

Fox Searchlight Pictures

Вода — центральный символ фильма

Вода не имеет собственной формы точно так же, как ее не имеет любовь. Любовь лишена предрассудков. Дубляж смазывает послание, в оригинале образ — это слово shape из названия ленты.

Авторы постоянно напоминают нам о связке вода-чувства. В открывающей сцене Элайза мастурбирует в наполненной водой ванне, вода для нее неотрывно связана с чувственностью. В заполненном водой аквариуме она встречает того, кто увидит ее «как есть, без изъяна». В воде случается их соитие с Амфибией, и, когда Джулс распахивает дверь ванной, по лицу Элайзы мы понимаем, что она обрела свое счастье.

Fox Searchlight Pictures

В системе ценностей Стрикленда окружающий мир делится на сильных и слабых, в нем все утилитарно. Для Стрикленда вода может быть средством утверждения власти (он демонстративно мочится чистый на пол, истязает задыхающуюся Амфибию) или выступать в качестве оружия. Есть еще одна незаметная, но важная сцена ближе к финалу. Оказавшись в центре катастрофы, потеряв все, Стрикленд хватается за соломинку — запивает болеутоляющее. Но таблетки не действуют — вода ему не помогает.

Третья трактовка воды раскрывается через доктора Хоффстетлера. Доктор — средний знаменатель, он видит в Амфибии лишь объект для изучения, но понимает его уникальность и поэтому помогает с побегом. Для доктора вода олицетворяет чуждость: никакое человеческое существо не способно жить и дышать под водой. Это разжигает его любопытство. Но как попытки рационально объяснить любовь не способны привести к результату, так и вскрытие Амфибии в его глазах — акт научно враждебный и бессмысленный. Поэтому, хотя в его руках вода способна убивать (жидкий яд, заправленный в шприц), ее разрушительную силу доктор использует во благо.

Fox Searchlight Pictures

Вода — это спасение Элайзы от жестокости мира (во сне, где она счастлива и спокойна, квартира заполнена водой), это спасение Амфибии от несправедливой участи (Элайза вывозит его из лаборатории в ворохе мокрых полотенец), наконец, это спасение Элайзы от смерти — буквальной и духовной. В воде Амфибия излечивает ее от смертельных ран, рубцы превращаются в жабры, и она обретает новую счастливую жизнь.

Второй сильный символ в сценарии — бог Первая же сцена переносит нас в кинотеатр под квартирой Элайзы, на экране которого идет «История Руфь». Выбор фильма в фильме сделан осознанно. Руфь — ветхозаветная праведница, которая сначала смиренно собирает колоски на поле Вооза (прадеда царя Давида), а затем открывает Воозу свое родство с ним. Это образное отражение сюжета самой «Формы воды», где Элайза предстает кроткой уборщицей, а потом оказывается в видовом родстве с Амфибией.

В родном ареале Амфибию считали богом, ему поклонялись как богу. Туземцы видели в нем бога, Элайза — прекрасного принца, Стрикленд — тупое животное. Красота в глазах смотрящего, фильм в том числе и об этом. Но смотрите, как сценаристы подбирают слова для диалога: «Боже правый», «страшен как черт» (в оригинале это ugly as sin; sin — «грех»), «что-то он не слишком похож на бога».

Fox Searchlight Pictures

Вскоре после появления антагониста в уборной он проводит с Элайзой и Зельдой инструктаж. И снова отсылка к Ветхому Завету: второе имя Зельды — Далила. Стрикленд пересказывает фрагмент из Книги Судей: как Далила предала Самсона. Себя он, естественно, ассоциирует с героическим Самсоном. В его глазах Зельда-Далила совершает предательство, помогая Элайзе похитить Амфибию. В финале, пытаясь получить от Зельды информацию, Стрикленд угрожает, снова обращаясь к этой ветхозаветной истории.

Правда, в отличие от Самсона, бог не дарует ему сил на последний контрудар. Почему? Правда не на его стороне. Или, если оставаться в системе символов, можно сказать, что бог наказывает Стрикленда за гордыню — в его системе ценностей он и есть Бог.

Будущее и судьбы героев

Fox Searchlight Pictures

Одной из причин ретро-сеттинга фильма стал окрепший в США общественный запрос «Make America Great Again» — «Вернем Америке былое величие». Былое здесь — это то померкшее ощущение могущества, пик которого пришелся на 60-ые годы: наступление телевидения, гонка вооружений, освоение космоса. Эпоха агрессивно наступающего прогресса, когда каждый минувший день превращался в прошлое.

Ричард Стрикленд — мощный альфа-самец с квадратным подбородком, словно сошел с патриотической афиши. На плечах таких, как он, держится страна. Такие, как он, приближают великое будущее. Он из элитного племени, которому покорится все. Но важно и то, что Стрикленд уже потерял пальцы. Сейчас они его не беспокоят, лишь слегка кровоточат. Он не обращает внимания на ранение, не понимая, что его мир начал потихоньку гнить и трещать по швам.

Fox Searchlight Pictures

Когда Джилс в эпизоде побега Амфибии задевает роскошный автомобиль Стрикленда, он разбивает не просто дорогую машину. Он разбивает само его будущее. Подтверждение этому звучит в последнем диалоге с генералом Хойтом, в котором он окончательно списывает Стрикленда со счетов: «Через тридцать шесть часов весь этот эпизод останется в прошлом. Как и ты».

Джилс — полная противоположность Стрикленда. Он лишь несчастный старик, которому нет места в стремительно меняющемся мире. Рекламный плакат, который он рисует в своей квартирке-мастерской, увенчан слоганом «Будущее наступило!». Но не для Джилса: он отчаянно не поспевает за прогрессом и запросами работодателей.

Fox Searchlight Pictures

К его чести, он прекрасно осознает положение дел. Много позже, когда похищение Амфибии состоялось, Джилс исповедуется, и в благодарность старику даруется вторая молодость. Но Джилс не собирается тратить ее на ту версию будущего, в основе которой лежат доминирующие, но негативные ценности, ценности Стрикленда.

Свой этический выбор Джилс делает в сцене в кафе, где сначала его отвергает кассир, а затем этот же кассир выгоняет негритянскую чету. В фильме сцена заканчивается тем, что Джилс выплевывает пирог и вытирает язык салфеткой, в сценарии он произносит монолог о пирогах и о том будущем, с которым он и Гильермо дель Торо не согласны.

Источник: geekvault