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Упражнения на гибкость и пластичность выполнят участники мастер-класса в районе Марьино
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Упражнения на гибкость и пластичность выполнят участники мастер-класса в районе Марьино 

Управа района Марьино 16 марта 2018
Фото: Марьинский вестник
В рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп» в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова в районе Марьино 18 марта состоится занятие «Йога мегаполиса». Его участники выполнят упражнения на растяжку и правильное дыхание. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью культурного центра Елена Саковец.
— Участниками мастер-класса смогут стать как дети, так и взрослые. Цикл рассчитан на людей всех возрастов, любой комплекции вне зависимости от уровня подготовки. Разгрузка позвоночника, гибкость и ловкость, подвижность суставов, снятие стресса, улучшение настроения — вот, что ждет участников занятия, — пояснила Саковец.
Мастер-класс начнется в 12.00. Адрес проведения — Верхние Поля, дом 38, корп. 1, подъезд №11. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 658-08-59. Возрастная категория 6+. (то)
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