Жительница Выхина-Жулебина отметила 95-летний юбилей

Жительница района Выхино-Жулебино Любовь Мехова отметила 95-летиний юбилей.

В четверг, 15 марта, заведующий филиалом «Выхино» Ирина Силаева и заведующие отделениями надомного социального обслуживания Любовь Кузина и Ольга Богачева поздравили именинницу.

— От всей души поздравляем вас, Любовь Ивановна, и желаем вам крепкого здоровья и еще много лет жизни, — сказала Ирина Силаева.

Любовь Ивановна — ветеран Великой Отечественной войны, учитель. Всю жизнь она проработала, обучая детей. У нее очень большая и дружная семья — сын, дочь, пять внуков и пять правнуков. (вт)