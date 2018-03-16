10 главных заблуждения о кесаревом сечении

Заблуждение 1. Кесарево сечение делают по желанию женщины

Совсем неверно, ведь кесарево сечение — это операция, которая делается только в том случае, если естественные роды невозможны либо опасны для здоровья матери или ребёнка. Как и любое оперативное вмешательство, кесарево сечение может иметь ряд осложнений: кровотечения, расхождения швов, инфекции. Поэтому любой врач без соответствующих показаний предпочтёт самостоятельные роды.

Заблуждение 2. Кесарево сечение лучше естественных родов, потому что это не больно

Конечно, сами роды в корне отличаются от естественных, потому что при кесаревом сечении роженица получает эпидуральную анестезию и не чувствует боли. Но при этом присутствует ряд других ощущений, которые тоже приятными не назовешь: женщина чувствует все движения врачебных рук в своём животе, а если при этом медики ещё и комментируют свои действия, то мало приятного — осознавать, что ты являешься объектом операции. Не намного приятнее родовых мук и послеоперационный период: всё тело болит, ноги «отходят» от наркоза. И этот период может растянуться, ведь после самостоятельных родов мамочки гораздо быстрее приходят в себя.

Заблуждение 3. Неоспоримое показание для кесарева сечения — близорукость будущей мамочки

Близорукость — не повод к операции. Кесарево сечение требуется только при более серьезных патологиях зрения, таких, как отслойка сетчатки, высокое внутриглазное давление.

Заблуждение 4. Тазовое предлежание плода — повод для кесарева сечения

Это лишь половина правды. В большинстве случаев женщина может родить самостоятельно, даже если малыш лежит тазом вниз. А вот если у роженицы узкий таз или вес плода более 3,6 кг, либо имеются какие-то патологии, то врачи ставят вопрос о кесаревом сечении.

Заблуждение 5. Кесарево сечение оставляет большой шрам

Современные операции кесарева сечения делают с продольным разрезом вдоль линии живота. После заживления на теле женщины остается тонкая полоска, которая легко скрывается под нижним бельем так, что даже если она будет в открытом купальнике на пляже, никто не заметит шрам.

Заблуждение 6. При кесаревом сечении у матери и ребёнка не образуется психологическая связь

Никакие роды не способны разорвать ту связь, что возникает между матерью и ребёнком на протяжении 9 месяцев беременности. Единственное, чего лишаются женщины и младенцы при кесаревом сечении — это прикладывание к груди в первые минуты после рождения. Однако если мама настроена, то она и после кесарева сечения наладит лактацию и вскоре приложит малыша к груди, пусть не в первые минуты, но в первые сутки.

Заблуждение 7. После кесарева сечения дети болезненные и отстают в развитии

На самом деле отставание в развитии и болезненность вряд ли зависят от того, какие роды были — оперативные или самостоятельные. Другое дело, почему врачи сделали роженице именно кесарево сечение: если по причине каких-то патологий, то как раз они и могут повлиять на дальнейшее развитие крохи. Что касается целеустремленности ребёнка, то роды здесь вообще не при чем: всё зависит от личных качеств малыша и от воспитания.

Заблуждение 8. Кесарево сечение требует подготовки и длительного пребывания в реанимации

Совсем нет, роженицы, которым показана операция, ложатся в роддом за сутки до неё. После операции женщина проводит какое-то время в реанимации под наблюдением врачей, но обычно не более суток, затем её переводят в обычную послеродовую палату, где она сможет находиться вместе с малышом.

Заблуждение 9. При кесаревом сечении возможны два вида наркоза, общий безопаснее эпидурального

При кесаревом сечении делают эпидуральную анестезию, то есть такую, при которой роженица находится в сознании, но не чувствует нижнюю часть туловища. И эта анестезия лучше подходит для этого вида операции, нежели общий наркоз, потому что при общем наркозе наркотические препараты проникают в кровоток и влияют на дыхательную мускулатуру. Ребёнок может просто не задышать. Кроме того, малыш получит дозу наркотических веществ, которая рассчитана на его маму, а не на него, а значит, она слишком велика. Общий наркоз при кесаревом сечении делается только в крайних случаях, когда другие виды обезболивания противопоказаны или невозможны.

Заблуждение 10. После кесарева сечения — только кесарево сечение

Всё зависит от того, в каком состоянии находится рубец на матке от прежней операции. Обычно он заживает через 2-3 года после родов. Если врач сочтёт, что рубец в хорошем состоянии и других показаний не возникнет, то женщина может родить сама. Но если же причиной первой операции стали физиологические особенности мамы, например, узкий таз, то повторное кесарево сечение неизбежно.