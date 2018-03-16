Юные жители Ховрина посоревновались в изготовлении открыток

В честь Международного женского дня в клубе «Огонек» района Ховрино в студии творчества «Акварельки» состоялась творческая конкурсная программа, где малыши соревновались в том, кто сделает самую красивую открытку. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Также наш педагог рассказал детям об истории и значении этого праздника. Клуб «Огонёк» поздравляет всех женщин с праздником! И желает тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и успехов во всех начинаниях!», — говорится в сообщении.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. (то)