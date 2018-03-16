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Роженица сама достала ребенка из утробы после кесарева сечения
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Роженица сама достала ребенка из утробы после кесарева сечения 

Lenta.ru 16 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Как сообщает новостной портал Fox News, женщина попросила подругу-фотографа заснять весь процесс на камеру.
Эмили Дайал (Emily Dial) из штата Кентукки много лет проработала акушеркой. Несколько лет назад ее первенец умер во время кесарева сечения. Поэтому, как только женщина узнала о новой беременности, она твердо решила, что вторые роды будет принимать у себя сама. Коллеги согласились помочь ей во время родов, а фотограф Сара Хилл запечатлела происходящее.
Врачи сделали разрез Дайал под местным наркозом, однако ребенка она достала самостоятельно. «Это было непередаваемое чувство и один из самых счастливых моментов в моей жизни», — рассказала журналистам акушерка. У нее родилась девочка.
Хилл отметила, что в палате царила особая «атмосфера любви», потому что все коллеги поздравляли роженицу и искренне радовались за нее. Женщина выложила снимки на своей странице в Facebook и набрала больше тысячи лайков.
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