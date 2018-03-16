В Старом Крюково подвели итоги интернет-конкурса

Фотоконкурс «Зеленоград — моя малая родина», посвященный 60-летию Зеленограда, проводился центром «Славяне».

Принять участие в фотоконкурсе мог любой желающий. Фотографии на конкурс принимались в трех номинациях: «Лица моей малой родины», «Архитектура моей малой родины» и «Природа моей малой родины». 10 марта закончился прием фотографий. Конкурсные работы оценивало жюри по 10-балльной шкале по следующим критериям: соответствие теме конкурса, оригинальность сюжета, необычный ракурс, отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции, неожиданность творческого решения, общее восприятие.

Как сообщили организаторы, набрав наибольшее число баллов, победителями стали:

— в номинации «Лица моей малой родины»: Горчакова Ксения Георигиевна с работой «Когда-то здесь была война»;

— в номинации «Архитектура моей малой родины»: Смирнов Андрей Николаевич с работой «18-й микрорайон с высоты»;

— в номинации «Природа моей малой родины»: Мурина Екатерина с работой «Мишка не на севере, мишка на дереве».

Также жюри отметило работу «Льдинка» Жучковой Екатерины Аркадьевны, ставшую наиболее популярной среди интернет-пользователей.

Победители конкурса будут награждены памятными сувенирами и грамотами.