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Ева Лонгория призналась, что не боится рожать в 43 года
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Ева Лонгория призналась, что не боится рожать в 43 года 

Letidor.ru 16 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория, наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», несколько месяцев назад официально сообщила, что ждет первенца.
А в недавнем интервью заявила, что не боится рожать в 43 года, и объяснила, почему не торопилась с материнством.
Сейчас женщины рожают детей все позже и позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах,
пояснила звезда на пресс-конференции, посвященной ее новому фильму «За бортом».
По словам Евы Лонгории, долгое время в ее жизни не было мужчины, достойного стать отцом ее ребенка, а рожать «для себя» актриса не хотела. «Я считаю, что дети — это плод любви и партнерства», — пояснила свою позицию будущая мама.
Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Мар 14, 2018 в 12:05 PDT  Напомним, Ева Лонгория трижды была замужем. С 2002 по 2004 год — за актером Тайлером Кристофером. С 2007 по 2011 год — за Тони Паркером, французским баскетболистом. В 2016 году, после трех лет отношений, знаменитость вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона.
К слову, не так давно беременная Ева Лонгория призналась, что ничего не знает о материнстве.
Фото: Instagram
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