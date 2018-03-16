Ева Лонгория призналась, что не боится рожать в 43 года

Актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория , наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», несколько месяцев назад официально сообщила, что ждет первенца.

А в недавнем интервью заявила, что не боится рожать в 43 года, и объяснила, почему не торопилась с материнством.

Сейчас женщины рожают детей все позже и позже, поэтому я не беспокоилась о своих биологических часах,

пояснила звезда на пресс-конференции, посвященной ее новому фильму «За бортом».

По словам Евы Лонгории, долгое время в ее жизни не было мужчины, достойного стать отцом ее ребенка, а рожать «для себя» актриса не хотела. «Я считаю, что дети — это плод любви и партнерства», — пояснила свою позицию будущая мама.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Мар 14, 2018 в 12:05 PDT Напомним, Ева Лонгория трижды была замужем. С 2002 по 2004 год — за актером Тайлером Кристофером . С 2007 по 2011 год — за Тони Паркером , французским баскетболистом. В 2016 году, после трех лет отношений, знаменитость вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона.

К слову, не так давно беременная Ева Лонгория призналась, что ничего не знает о материнстве.

Фото: Instagram

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