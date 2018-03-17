А. Немерюк: Фестиваль «Мос/Еда!» может стать ежегодным

Фестиваль «Мос/Еда!», который стартовал в столице 17 марта 2018 г., может стать ежегодным. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Это беспрецедентный фестиваль, всего задействовано более 16 тыс. человек. Я думаю, он может стать ежегодным, если он полюбится москвичам и мы поймем, что он востребован. Когда мы на большом количестве адресов проводим такое мероприятие, куда приглашаем много регионов, то я думаю да, у него есть все шансы стать традиционным», — сказал А. Немерюк.

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг, в фестивале принимают участие около 25 регионов России с разнообразной продукцией. Он также отметил, что цены на товары будут доступными.

Ранее А. Немерюк сообщил, что в рамках фестиваля открылись более 1,5 тыс. площадок. Также на площадках пройдет опрос о гастрономических предпочтениях москвичей.