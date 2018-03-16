9 исторических личностей, существование которых ученые ставят под большое сомнение

Эти девять имен мы слышим со школьной скамьи, про этих людей написано множество литературных произведений, снято огромное количество фильмов. Поэтому нам как-то и в голову не приходит ставить под сомнение факт их существования. А зря.

Оказывается, фигуры эти не такие уж и исторические, а скорее образы собирательные и почти вымышленные. Упоминаний об их реальной жизни в исторических документах практически нет, и вопрос, действительно ли они являются жившими в прошлом людьми, до сих пор остается предметом научных дискуссий.

Гомер

Со школы мы вызубрили, что Гомер, живший в Древней Греции, — автор эпических поэм «Илиада» (древнейший памятник европейской литературы) и «Одиссея». Оказывается, был ли он реальным человеком — вопрос, над которым бьются историки. Собственно, о жизни и личности великого поэта достоверно ничего не известно — где он родился, дата его рождения (указываются несколько дат), в каком году были написаны произведения.

Существует версия, что под именем Гомера (по одной из версий, имя означает «незрячий») сочиняли и редактировали многие поколения поэтов и писателей, чьи имена не сохранились.

Робин Гуд Один из любимейших персонажей народа на протяжении многих веков. Оно и понятно: Робин Гуд, по легенде, грабил богатых и отдавал все бедным. Ключевые слова «по легенде» — имя Робин Гуда фигурировало во многих литературных произведениях, наибольшей популярностью из которых пользовалась версия Вальтера Скотта . Однако личность прототипа этих баллад и легенд точно не установлена.

В XII веке был термин Robehod, но им клеймили всех без разбору бандитов. Видимо, этой практикой и питалась красивая легенда.

Король Артур и рыцари Круглого стола

Предание о короле Артуре, красавице Гвиневре и верных рыцарях — одна из самых романтичных и красивых легенд Британии. Историки сходятся на том, что прототип героя легенд, скорее всего, существовал; может быть, их было даже несколько. Но тот образ, к которому мы привыкли благодаря массовой культуре, в том числе кинематографу, — с красавицей женой, изменившей с Ланселотом, и отважными рыцарями Круглого стола, существовал только в литературных произведениях древних времен.

Любопытно, что Артур — герой бриттского (кельтского) эпоса и сражался с предками нынешних англичан. Тем не менее он прочно вошел именно в английскую культуру.

Вильгельм Телль

Про славного борца за свободу от тирании народа Швейцарии мы знаем благодаря произведению Иоганна Шиллера и опере Россини. Многие с ходу назовут его метким стрелком и расскажут, как его заставили выстрелить из арбалета в яблоко на голове его же маленького сына. Ему даже стоит памятник в Альтдорфе. Только вот историчность его личности оспаривается, поскольку, кроме устных преданий, других доказательств его жизни нет.

На протяжении нескольких десятилетий после выхода и бешеного успеха произведений сэра Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе бытовало мнение, что такой человек действительно раскрывал загадочные преступления в викторианской Англии. Однако Холмс был полностью выдуман, да и адреса на Бейкер-стрит на момент написания рассказов не существовало.

На создание серии произведений о детективе Конан Дойла натолкнуло знакомство с врачом Джозефом Беллом из Эдинбурга, увлекающегося химией и особенно ядами. Белл славился способностью по мельчайшим деталям угадывать характер и прошлое человека.

Доказательства существования великого поэта и драматурга основываются на упоминании его имени в исторических документах. Сомнения по поводу историчности Шекспира высказываются в основном потому, что нет никаких свидетельств о получении им образования, а ведь словарный запас поэта, судя по произведениям, составляет от 17 500 до 29 000 слов. Литературный гений вырос в семье, где не умели читать и писать, да и дочери Шекспира были неграмотны. К тому же не сохранилось ни одной рукописи, написанной рукой Шекспира.

Сторонники этой теории склоняются к тому, что за именем Уильяма Шекспира скрывалась группа поэтов и писателей, не желающих обнародовать свои имена публике.

Царь Соломон

Основной источник сведений о жизни и правлении Соломона — Библия. Ему приписывают владение несметными богатствами, высшую мудрость и справедливость, а также некоторые волшебные качества — понимание языка зверей, власть над джиннами.

Других же прямых исторических свидетельств существования Соломона не обнаружено.

Ковбой Мальборо

В 50-е годы в США и в 90-е в России никому и в голову не могло прийти, что брутальный ковбой с красивой историей — выдумка рекламщиков. Табачные компании придумали максимально мужественный и суровый образ, чтобы продвигать сигареты с фильтром, которые в те времена считались сугубо женскими. А за ковбоем Мальборо, не стеснявшимся курить такие сигареты на публике, последовали и другие. Продажи сигарет взлетели. Кстати, четверо появившихся в рекламе «Мальборо» мужчин умерли от рака легких, в том числе по причине курения сигарет «Мальборо».

Дядя Сэм Во время Первой мировой войны на американских пропагандистских плакатах изображали сурового и крепкого старца Дядю Сэма, который призывал добровольцев вступать в армию. Честно говоря, не знаем, кто считал, что Дядя Сэм действительно существовал. Нам кажется, всем было известно, что на плакатах изображали собирательный образ, который ранее использовался и в Великобритании. А лицо суровый Сэм получил от художника-карикатуриста Джеймса Монтгомери Флэгга, создавшего его в 1917 году.