6 оригинальных способов провести романтическое свидание в Дубае

Современный Дубай — это не только туристический, деловой и культурный центр, но и место, где можно провести романтический уик-энд со своей второй половинкой. Особенно это актуально сейчас, когда настала весна и хочется пробудить эмоции, а за окном все еще зимние пейзажи. В Дубае пока не слишком жарко, так что можно и погулять, и развлечься, и побыть с любимым человеком наедине. Мы подготовили шесть вариантов занятий для двоих — выбирайте!

Дотянуться до небес

Полюбоваться панорамой Дубая, а в безоблачный день и видами бескрайней пустыни и островом Пальма-Джумейра, а также поужинать в самом высоком ресторане в мире — ради этого стоит совершить подъем на скоростном лифте легендарного небоскреба Бурдж-Халифа. Обязательно загадайте желание на самой высокой в мире открытой смотровой площадке At the Top SKY.

Бурдж Халифа

Вечером у подножья небоскреба каждые полчаса феерические представления устраивают музыкальные фонтаны: звучат известные композиции Уитни Хьюстон , Андреа Боччелли, а также популярные арабские мелодии. Многочисленные прожекторы и переливающийся свет создают эффект «танца воды». Это чудо света и воды можно также увидеть с высоты смотровой площадки Бурдж-Халифа, но снизу шоу смотрится более эффектно. И в данном случае абсолютно бесплатно.

Стоимость подъема на Бурдж-Халифа начинается от 135 дирхам, если бронировать заранее. Билет можно приобрести на официальном сайте http://www.burjkhalifa.ae/ или уже на месте на первом этаже Dubai Mal Двое под куполом

Во время шоу La Perle by Dragone вы будете держаться за руки и замирать от восторга. Масштабная постановка создана эксклюзивно для дубайской сцены режиссером Франко Драгоне. Это шоу — уникальное смешение циркового перформанса, визуальных фантазий и высоких технологий. В шоу принимает участие 65 артистов из 23 стран мира, и каждый из них привносит в это представление собственный уникальный набор талантов и умений: начиная от танцев и акробатики — и заканчивая водными и воздушными трюками.

La Perle

Премьера шоу состоялась 31 августа 2017 года.

Шоу проходит в акватеатре La Perle, который расположен в достаточно модном районе Дубая Al Habtoor City.

На сайте www.laperle.com предлагается четыре варианта билетов: бронзовый, серебряный, золотой и VIP на доих. Стоимость от 400 дирхам.

Чудеса на виражах

Если днем тематический парк Dubai Parks and Resorts — место для семейного отдыха с детьми, то на закате это отличная идея для свидания с приключениями. Более 100 аттракционов подарят вам полный спектр эмоций: от возможности вернуться в детство до соблазна пощекотать себе нервы. Аттракционы по мотивам мультфильмов DreamWorks Animation и фильмов «Охотники за привидениями» и «Голодные игры», американские горки с эффектом свободного падения, мультимедийные спуски в темноте — ваш вечер в парке будет супернасыщенным.

Dubai Parks and Resorts

Комплекс парков развлечений Dubai Parks and Resorts находится на Sheikh Zayed Road, напротив отеля Palm Jebel Ali.

На www.dubaiparksandresorts.com доступны однодневные билеты, годовые абонементы и VIP-пакеты.

Высокие отношения

Полет на воздушном шаре — один из самых запоминающихся способов встретить рассвет и насладиться потрясающим видом Аравийской пустыни! Вы подниметесь на высоту 1200 метров и будете лететь настолько плавно, что создастся впечатление, будто время остановилось. Для вас двоих.

Полет на воздушном шаре в пустыне

Романтическое утро продолжится завтраком в пустыне и увлекательным сафари, во время которого вы сможете познакомиться с дикой природой и ее обитателями. Чтобы полет на шаре и сафари прошли идеально, доверьте их организацию компаниям Balloon Adventures и Platinum Heritage.

Цветок в пустыне

После джиппинга по дюнам можно расслабиться в аутентичном эко-отеле Al Maha, который расположен в национальном заповеднике в пустыне. Виллы, напоминающие бедуинские шатры, безграничные дюны и никого вокруг. Во время отдыха на террасе своей виллы или в бассейне вы сможете наблюдать за идущими на водопой антилопами и газелями.

Al Maha

Отель рекомендован для ценителей спокойного отдыха в гармонии с природой. Пара ночей здесь гарантирует абсолютный эмоциональный детокс. Приятные расслабляющие процедуры в спа-центре Timeless помогут закрепить результат.

Праздник для двоих в отеле ­One & Only Royal Mirage

По своему великолепию курортный комплекс One & Only Royal Mirage не уступает арабским дворцам: сад с экзотическими цветами, патио со сверкающими фонтанами и бассейн в окружении раскидистых пальм. Этот курорт словно дивный оазис, затерянный среди жарких песков… И это прекрасный выбор для романтической фотосессии!

Новые гастрономические впечатления здесь обеспечены вам каждый день. Для этого на курорте открыто пять ресторанов и три бара премиум-класса. Начните день с фитнес-завтрака у бассейна: полезные смузи, фрукты и легкие закуски. На ланч рекомендуем пляжный The Beach Bar & Grill: свежайшие устрицы с охлажденным игристым, разнообразные морепродукты на гриле и десерты. А вот ужин здесь каждый раз будет проходить по новому сценарию.

Встречать закаты отправляйтесь в бары с приятной музыкой и авторскими коктейлями — в пляжный The Jetty Lounge или в панорамный на крыше The Rooftop & Sports Lounge. За гастрономическими впечатлениями отправляйтесь в марокканский ресторан Tagine или в индоевропейский Nina, а чтобы оценить блюда современной азиатской кухни, выбирайте Eauzone — ресторан на воде. Поистине незабываемым будет ужин в STAY by Yannick AllТeno, шеф-повар которого уже трижды удостоился трех звезд Michelin. Этот ресторан принадлежит курортному комплексу One & Only The Palm, который находится на знаменитом искусственном острове Пальма-Джумейра. Гостей туда доставл€ет скоростной катер, прогулка на котором — это отдельное удовольствие.