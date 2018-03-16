Депутат Госсовета Удмуртии прочитал рэп в поддержку молодёжи республики

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртской Республики Сергей Буторин снялся в клипе «Вместе мы изменим мир». Таким образом он поддержал инициативы молодёжи региона.

«Это была инициатива молодых творческих ребят, которые не получают пока заметного движения вперёд, в интернете набирая всего около тысячи просмотров», — сказал депутат парламента Удмуртии.

Съёмки клипа проходили во время двух молодёжных мероприятий. На «Ночи спорта в ИжГТУ», которую организовало волонтёрское движение, и во время матча баскетбольной команды «Купол — Родники». На ночном состязании Сергей Буторин со съёмочной группой пообщался с ребятами из танцевального клуба «Next», поддержав студентов, съехавшихся на турнир со всей России.

Выпуском клипа парламентарий хотел замотивировать молодёжь Удмуртии вовлекаться в спорт и творчество. «Мы сами написали музыку и слова, я в том числе, тем самым поддержав молодёжную команду Удмуртии, получив высокий результат. Уже более 80 тыс. просмотров клипа в соцсетях», — поделился с «Сусаниным» депутат Буторин.

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